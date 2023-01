Urge restaurar la capilla del Ojo de Agua

Matehuala.- Luego de los daños que sufriera la capilla del Ojo de Agua en incendio que se generó por un cortocircuito o una veladora en 2015, pero que se pudo apagar a tiempo, quedando intacto el cuadro de la Virgen de Guadalupe que tiene una antigüedad del año de 1781, aún no se han reparado otros daños que sufrió el recinto religioso, por lo costoso de las obras a realizar.

El sacerdote Salvador Juan Villalpando González comentó que él llegó en el año de 2015 a esta diócesis y acababa de suceder el incendio que le tocó atender al padre Aurelio Ruiz, aunque no generó daños mayores consecuencias por la oportuna intervención de los Bomberos.

La imagen que sufrió fuertes daños fue la de San José, que ya se restauró al cien por ciento, aunque todo el interior del recinto quedó en mal estado.

Pese a ello el cuadro de la Virgen de Guadalupe quedó intacto, es una réplica de la Virgen que se encuentra en la insigne Basílica de Guadalupe de la Ciudad

de México.

En aquel entonces se solicitó el apoyo del INAH, por lo que que personal impermeabilizó el inmueble, cuyos trabajos fueron costosos porque fue en la parte alta, también se arregló la torre, se priorizó lo más importante, ya que además se trasminaba el agua en tiempo de lluvias y esto estaba causando muchos daños al inmueble.

Actualmente el piso de la capilla requiere restaurarse, algunos tramos de paredes del interior también muestran deterioro y con lo ahumado del inmueble no se sabe qué hacer, porque no está quemada la iglesia, solamente está ahumada pero se requieren muchos recursos que no los tienen.