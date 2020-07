Usuarios de taxis renuentes a acatar medidas

MATEHUALA.- Los operadores de carros de alquiler se cuidan porque no quieren contraer el Covid-19, sin embargo, el usuario que aborda la unidad no porta el cubrebocas.

Varios de los operadores de los taxis sitio Hidalgo, manifestaron que de qué sirve que se cuiden si el usuario aborda la unidad sin ninguna protección y luego van tosiendo o estornudando.

"Llevamos a personas al Hospital General o al IMSS, pero no sabemos en qué condiciones estén y estamos expuestos a contraer el Covid-19; si la gente no porta el cubrebocas, no hay conciencia para hacerlo, algunos usuarios nos han comentado que esa enfermedad no existe y no lo creen, que tienen duda de ello y son los que no se cuidan ellos y a través de ellos podemos sufrir un contagio", manifestó uno de los ruleteros.

"Pero qué podemos hacer, ante quién recurrimos, por ese lado estamos ´desarmados´, exponiéndonos a la enfermedad", aseguraron los taxistas los que dicen que aparte de eso ha estado escaso el trabajo, es una situación difícil en esta pandemia.