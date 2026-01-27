Vacunarán contra la influenza y sarampión

RIOVERDE.- En la plaza principal del municipio fue instalado un módulo de vacunación donde se está aplicando el biológico contra la influenza y sarampión, por lo que se exhorta a la población acudir a vacunarse para prevenir estas enfermedades.

Enfermeras de la Clínica 09 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) dieron a conocer que estarán brindando la atención a las personas que acudan en un horario de 8 de la mañana a 1 de la tarde.

Mencionaron que están aplicando la vacuna contra la influenza, la campaña concluye el próximo 31 de marzo, por lo que pueden acudir los habitantes en estos días al módulo.

Se aplica la dosis a menores de 5 años de edad, adultos mayores, personas que padecen diabetes y cáncer, pero se atiende también a otras personas.

Aunque dijeron que no hay casos de sarampión, pero se está aplicando esta vacuna como medida preventiva.