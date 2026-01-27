Vandalizan contenedores de basura

RIOVERDE.- Varios contenedores fueron vandalizados quedando muy dañados, ya se inició una investigación de los hechos para encontrar a los responsables y sancionarlos.

La titular de Servicios Municipales Elsa Martínez, dijo que en menos de un mes fueron destruidos 3 contenedores en varias localidades, como San José de Tapanco, Cañada Grande, cada uno con capacidad de recepción de 5 toneladas de desechos, pero que ahora quedaron inservibles.

Estos fueron instalados en puntos estratégicos de las comunidades, para erradicar basureros clandestinos.

Sin embargo, a los contenedores les prendieron fuego, por lo que se realiza una investigación para dar con los presuntos responsables de los daños y aplicarles una sanción y hasta en su caso que paguen los contenedores.

La funcionaria hizo un llamado a la población para que cuide y proteja estos equipos que son de gran apoyo para la ciudadanía, pues evitan el tiradero de basura y que se generen focos insalubres.