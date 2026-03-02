Verifican básculas del Plan de Ayala

CIUDAD VALLES.- Realizaron la verificación de básculas en el Ingenio Plan de Ayala, de acuerdo con informes de la Unión Local de Productores de Caña de Azúcar (ULPCA), se dijo que es una acción rutinaria.

Aunque hubo suspicacias entre los productores de caña de esta asociación por la verificación de básculas en diferentes estadios del producto agrícola dentro del Ingenio, Eduardo Martínez Morales, líder de la ULPCA aclaró que se trata de la revisión que se manda hacer para la fiscalización de lo que se entrega y el rendimiento de la caña, para evitar que surjan problemas.

Comentó que algunas zonas de cosecha han tenido atrasos en el corte, pero eso se debe a que hay menos obreros del campo a disposición que en otros años.

Aunque dijeron que esta situación no afectará la zafra, pues con el personal que se tiene se espera poder avanzar en el proceso zafrístico.

