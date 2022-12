Danza con burros

Que en días pasados el dirigente nacional del PAN protagonizara la entronización del exdiputado priista y excandidato a gobernador de Redes Sociales Progresistas como estelar del blanquiazul, no dejó a nadie indiferente en el deprimido escenario político potosino.

Se podrá estar o no de acuerdo con sus peculiares formas de promoción electoral, en una gama de perspectivas que van del ideal democrático purista al pragmatismo más zafio y aritmético, pero el nuevo correligionario potosino de Marko Cortés, José Luis Romero Calzada, sorprendió en la pasada elección de gobernador con la cantidad de votos que alcanzó para el desconocido RSP, el 8.7% de la votación válida emitida y una competitividad fuerte en los cuatro distritos de la Huasteca.

Como diputado local ganó fama por los límites fronterizos de sus ocurrencias y desplantes. Buscó en 2018 la diputación federal por el distrito II, con cabecera en Soledad de Graciano Sánchez, donde su acción promocional más recordada fue bailar con un asno que se encontró en un patio de Villa de Reyes. Como candidato a gobernador, Romero Calzada no defraudó a su propia trayectoria con una campaña en redes a nivel de analfabetas electorales. Le importó un comino el público, él iba por el pueblo, cosa distinta en un país desigual y de escasa educación política como el nuestro.

Bailó, realizó retos y se esforzó en las acrobacias y la gamberrada como un adolescente, todo en videos cortos. El segmento de los viejos quehaceres políticos pegó el alarido y los más abiertos dudaron de su estrategia en el tono de que aquello era para risión. No ganó la gubernatura, obvio, pero sí llevó el membrete de RSP a cuotas de votos que no han conseguido en San Luis solos el PRD, Nueva Alianza o Movimiento Ciudadano. Su esposa, Gabriela Martínez Lárraga, es diputada local plurinominal ahora, con una línea de trabajo muy distinta, sin espacio para la guarrada en tribuna o los desfiguros fuera de ella.

Con ese cartel lo reclutó la dirigencia estatal panista y así lo empaquetó para Marko Cortés en su visita a San Luis. La lectura de esa presentación destaca la realidad del PAN vacío que queda después de la elección de 2021 y el agresivo estilo inaugural del gobernador verde, Ricardo Gallardo Cardona: unipersonal, vertical, sin interés por el consenso y sin colaboradores, un mundo sólo de adictos y rehenes.

“¿Le quedan panistas al PAN en San Luis?”, preguntan con sorna los azules que después de prefirieron darse de baja antes de que les echasen, los que vieron perdida toda esperanza de autocrítica y recomienzo después de la derrota profunda de 2021. No, no hubo ni siquiera una revisión obligada y de cara a los propios panistas. Cercano, muy cercano a Marko Cortés, el diputado federal Xavier Azuara Zúñiga y jefe real del PAN en la entidad, realizó un remedo de renovación de dirigencia con resultados ya notorios: una sangría de militantes hacia el Verde, Movimiento Ciudadano y Morena que no ha parado.

El argumento en defensa del azuarismo es que los idos lo hacen por conveniencia, por deslealtad, porque “ya no les dieron nada”. Como si la política no tuviera un básico sentido de valores de uso que deben ser correspondidos o te quedas solo en medio de nada. Lo exacto es que a estos panistas, algunos con décadas de militancia, técnicamente ya les habían echado con una línea interna de no dejarles ningún espacio como escarmiento a la disidencia. Los caudillismos no admiten a discrepantes. Del PAN desaparecieron las voces propias. Si acaso quedan panistas, hibernan en la esperanza del postazuarismo y el postmarkismo, a ver qué queda de aquel partido en donde era posible la expresión del desacuerdo sin perder la cartilla de militante ni acabar en la Siberia de la actividad partidista. Esperarán aunque sea para recolonizar un erial devastado.

Marko Cortés hizo un alarde por verse “opositor” en tierras potosinas y se refirió al gobernador como “un delincuente”. No temblaron ni pasaron saliva en Palacio de Gobierno con esos dichos, qué va; lo hicieron sí alrededor suyo: las negociaciones de la dirigencia estatal que él apoya con el mandatario estatal incluyen empleos en el gobierno y otros enchufes para cercanos, incondicionales y parientes.

Entrevistada un par de días después sobre la embestida declarativa de Marko Cortés contra el gobernador, a la diputada local y presidenta del Congreso Aranza Puente, azuarista de cepa, sólo le alcanzó para decir que eran opiniones “personales” del jefe nacional de su partido. Poco le faltó disculparlo como a los loquitos de pueblo: “Este pobre hombre padece de sus facultades, favor de no hacerle caso”.

Papelazo.

ROLLOS SUELTOS

SUPERBOLSA. En los primeros asomos de los diputados a la propuesta de presupuesto 2023 enviada por el Ejecutivo del Estado, ha saltado a la discusión la superbolsa que se pretende asignar a la más cuestionada de las dependencias por su falta absoluta de transparencia en sus manejos, la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop). Y lo más interesante viene de la forma como se conforma esa bolsota de más de 6 mil 600 millones de pesos a ejecutar en el programa integral de infraestructura.

LICENCIA PARA GASTAR. Los legisladores notaron en números netos, variaciones negativas en el gasto para varias dependencias y sectores muy sensibles, como salud, educación y seguridad. La inmediata explicación que obtuvieron es se les asignaba más recurso… pero lo ejercería Seduvop, pues se trata de proyectos de obra, así como el anunciado internet gratis que se supone le tocaría desarrollar a la Secretaría de Comunicaciones.

PELLIZCADERA. Hay en resumidas cuentas una especie de técnica presupuestal de “pellizcos” a distintos gastos para engrosar el ejercicio de Seduvop. Por ejemplo, la iniciativa considera 30 millones de pesos menos para Salud, alrededor del -1% del presupuesto del año pasado. Parece poco, pero considerando que la Federación ha sido muy omisa en asignar para medicamentos, insumos y vacunas infantiles, no están las cosas como para dar menos a salud.

SUMAS, RESTAS Y ESTIRONES. De mordisco en mordisco, la asignación para la clave 6000, de inversión pública crece un 130.25% pues la bolsa se eleva de unos 4 mil 700 a más de diez mil millones de pesos. Obra, mucha obra y anuncios de más beneficios y dádivas. Hay también reducciones de gasto en servicios personales, servicios generales y deuda pública (-37%), así como a tecnológicos regionales. A la Universidad Politécnica no le suben un peso, según los datos presentados.

CON EL FOCO ENCIMA. Las explicaciones detalladas van a ser muy solicitadas, pero en efecto la idea es que Seduvop ejerza el presupuesto de inversión de otras dependencias y sectores.

LA TIRA DE LAS NETAS

LO QUE FALTABA: “FAKE-CIENCIA”

“La verdad es muy valiosa y también muy frágil”.

Anders Sandberg, neurocientífico sueco, investigador del Instituto sobre el Futuro de la Humanidad, en Oxford. Sandberg sostiene que si los sistemas de inteligencia artificial se entrenan sólo con lo que hay en internet, la veracidad de esos contenidos queda comprometida y es posible que en un futuro se obtengan sistemas aún más mentirosos. El País (7/XII).

VALE PARA TODO EL MUNDO

“Es muy fácil enviar a un inocente a la cárcel y extremadamente difícil sacarlo de ahí”.

John Grisham, autor de historias de suspenso judicial, con 250 millones de ejemplares vendidos en todo el mundo y varias de sus obras llevadas al cine, como “El informe pelícano”, “El cliente” y “La firma”. Esquire (XII).

UNA MAQUINARIA MARAVILLOSA

“Los humanos no necesitamos bases gigantes de datos. Con muy pocos podemos resolver problemas en contextos cambiantes”.

Bernard Shölkopf, físico alemán y experto en aprendizajes automáticos, sobre la diferencia entre el cerebro humano y la inteligencia artificial. XL Semanal (4/XII).