El gobernador que perdió una embajada

En la charrería le llaman “El paso de la muerte” y consiste en saltar de un caballo manso a una yegua bruta que va en carrera arreada por otros charros. La maniobra del jinete es a pelo, emparejarse al animal y montarlo sólo agarrado de las crines. Triunfa aguantando los reparos o muerde indecorosamente el polvo entra las patas de los caballos, en el menor de los males.

El hackaton del cibergrupo clandestino Guacamaya a los servidores de la Sedena ha sacado seis terabites de informes, documentos, tarjetas, evaluaciones proyectos y fichas. Y en ese mundo de datos un reporte que, si no es ficción de algún analista creativo, lo que contiene cuadra con hechos y resultados de todo el proceso de sucesión de Juan Manuel Carreras López.

Que gobernadores priistas apoyaron de obra o de omisión a candidatos del partido del presidente, se ha vuelto una historia confirmada con el paso a retiro dorado de varios de ellos a una embajada: Quirino Ordaz, de Sinaloa, a España; Claudia Pavlovich, de Sonora, al consulado en Barcelona, y Carlos Miguel Aysa, de Campeche, a República Dominicana.

Según el documento GAOI/1497/25055 fechada el 7 de mayo de 2021, el gobernador potosino Juan Manuel Carreras López mantenía una buena relación con el presidente Andrés Manuel López Obrador, “distinguiéndose como uno de los gobernadores estatales cercano al Ejecutivo de la nación lo cual se confirmó con la designación de la Dra. Mónica Liliana Rangel Martínez, como candidata a la gubernatura por el partido de Morena”. El reporte lo firma nada más ni nada menos que el actual secretario de Seguridad del gobierno estatal, entonces comandante de la XII Zona Militar, Guzmar Ángel González Castillo.

El reporte hace un contexto de situación en el que refiere que Carreras “por no haber sido tomado en cuenta por parte del Presidente Nacional del P.R.I., para realizar la coalición en esa Entidad con el PRI-PAN-PRD-PCP ‘Sí por San Luis, rompió relaciones con ese partido”.

La traición, aunque sea un aderezo que le pone saber a cualquier historia, no es algo nuevo en la política, menos en México. Nuestra clase política en la fase final de sus cargos, cuando no se da el escenario que mejor les acomode, más si se trata de una próxima condición de “ex”, ya no le importa tanto quien la suceda como su propia supervivencia. Contra toda lógica incluso, contra su propia prédica, se vea como se vea, se plantean y arriesgan a cambiar de cabalgadura. Si hay oficio de jinete, la suerte charra sale. En plan de infidelidades políticas, el reporte militar apunta a que el exgobernador pergeñó un proyecto sucesorio con su secretaria de Salud que fue un completo desastre. El jinete acabó revolcado y pateado, solo en medio del lienzo. Y el puesto diplomático no llega.

Con el documento del general Guzmar cuadran situaciones y resultados de ese proceso electoral que levantaban sospechas. El candidato de Morena a la gubernatura iba a ser Ricardo Gallardo Cardona, en alianza con el Verde, y lo frenó una oportuna manifestación de morenistas en el intento de registro.

La candidatura de la secretaria de Salud, Mónica Rangel, una de las más apreciadas colaboradoras de Carreras, no llegó ni medianamente fraguada. Era obvio que resultaba conocida en las encuestas por su exposición mediática en el manejo de la pandemia, pero fuera de eso no tenía otro soporte previo ni amarre en el propio partido. Los morenistas la repudiaron y el dirigente nacional René Delgado jugó descaradamente en su contra.

El presidente estatal del PRI, excolaborador en el gobierno de Carreras, salió a defender a su exjefe y afirmó que sigue siendo priista. Recién en una reunión en San Luis Potosí con Carolina Viggiano, secretaria general del PRI, priistas ligados con Carreras reclamaron porque “el CEN pone candidatos perdedores”. “Los candidatos del 2021 los propuso el gobernador”, contestó la hidalguense. Un diputado local se quiso inconformar con que aquello no era cierto, sólo para que le recordaran su procedencia: del despacho particular del gobierno de Carreras López al PRI y a la curul. Reclamó, pero que su dicho vale sólo por los candidatos a diputados federales, donde la decisión que más pesa para los priistas es tradicionalmente central.

El grupo del gobernador Carreras, con mucho de elemento residual de su antecesor Fernando Toranzo, sobrevive perdido y gris en regidurías, puestos municipales diversos y burocracia partidista, pero todavía patalea por controlar el cascarón del otrora partido gobernante en el estado.

El espectáculo de las traiciones tiene una acreditada experiencia y nuestra clase política ya ni deberían extrañarse. Se ven como el prefecto de la policía en la película Casablanca, el capitán Louis Renault, cuando aparecía para clausurar el casino de Rick: “¡Qué escándalo! ¡He descubierto que aquí se juega!”, exclamaba ofendido mientras se embolsaba la mordida que tenía estipulada.

ROLLOS SUELTOS

EL HUECO. La muerte de la alcaldesa de Villa de Reyes, Erika Briones, deja una complicada situación para sucederla: no hay liderazgos en el Cabildo, pero sí intereses a control distante. Y se duda más todavía que alguno de los ediles tenga el mapa tan claro como lo tenía la malograda alcaldesa respecto del papel emergente de Villa de Reyes como polo industrial y de inversión inmobiliaria.

LEVANTAN LA MANO. Reuniones nocturnas en casa de un integrante del Cabildo, encuentros con supuestos benefactores y una espera riesgosa para decidir quién queda como alcalde hacen pensar en un tironeo porque más de uno levanta la mano, pero también más de un elemento externo al Ayuntamiento de Villa de Reyes los empuja.

NARANJA JOVEN. Marianela Villasuso Villanueva, ya dirigente nacional de los jóvenes de Movimiento Ciudadano. Tiene maneras y una forma fresca de llevar el diálogo político.

AUTÉNTICO PERRO AGRADECIDO. La iniciativa ciudadana de prohibir la pirotecnia ruidosa, además de reducir el riesgo por la manipulación de artefactos de pólvora, extiende un beneficio de tranquilidad para muchas mascotas con oídos sensibles a la cohetería, que sufren mucho con el ruido. Nicodemo, el dachshund de casa, estará muy agradecido si los diputados votan a favor.

LA TIRA DE LAS NETAS

Y NO ES NOVELA…

“Lo de México es terrible, es un país maravilloso que está siendo destruido por los propios mexicanos”.

Arturo Pérez-Reverte, periodista, escritor y académico de la lengua, en entrevista sobre su última novela. “Revolución”, una historia ubicada en plena revolución mexicana. XL Semanal (25/IX).

CADA QUIEN SU OFICIO

“Si ellos pueden trabajar en sus oficios y profesiones, lo siento, mi oficio es ser puta y tengo derecho a ser puta”.

María Clemente García, diputada federal trans por Morena, en su respuesta a los diputados que llevaron una queja ante el Comité de Ética de la Cámara porque la morenista subió a sus redes videos de contenido explícitamente sexual. María Clemente es activista por los derechos de las sexoservidoras. Aristegui Noticias (4X).