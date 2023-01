Júbilos burocráticos

Unos estados financieros de la Dirección de Pensiones del Estado asientan que de enero a agosto de 2022, había un ahorro de 18.14% del total de los ingresos obtenidos, la mayor parte de ellos por aportaciones y cuotas, como cabía esperar de una reserva pensionaria.

Se necesitaría una amplia, transparente y puntual exposición aritmética y actuarial para saber si lo que le queda a Pensiones después de usar su ingreso para pagar pensiones, hacer préstamos personales y dar crédito para vivienda, será suficiente para cubrir las jubilaciones de los que ahora aportan. Lo que saben los sindicatos de la burocracia estatal, es que la aportación en promedio de un trabajador estatal da para pagarle su pensión durante siete años, el resto de su supervivencia se fondea con las aportaciones de los que trabajan. Si a eso se le añade una situación dudosa en la que los trabajadores no ven reflejado en Pensiones las aportaciones que para su jubilación les descuentan, hay material suficiente y sólido para que el rechazo se aposte a las puertas de la Oficialía Mayor de Gobierno.

Es el SUTSGE, el sindicato de burócratas más grande, el que puntea el reclamo de lo que sea que esté ocurriendo en Pensiones y ahora también el retiro unilateral del IMSS para que se atiendan con médicos y hospitales particulares que asignará el Gobierno del Estado.

Oficialía explica que el gobierno como patrón solo está obligado a brindar una opción de seguridad médica, no dos. Además, pocos burócratas estatales acuden al IMSS, no les gusta y lo dejan sólo para casos en los que su necesidad de atención rebasa el tope de cobertura que les brindan. Por esta razón es que el gobierno supuso que si les quita el IMSS no lo echarán en falta y habrá un ahorro para el erario estatal. El problema es que el IMSS es más que camas de hospital y atención médica, también es afore y la única carta en caso de enfermedad catastrófica: cáncer, algún problema autoinmune o un accidente cerebrovascular.

La protesta que mantienen afuera de la sede de Oficialía Mayor es en buena parte del día un apiladero de sillas vacías. No se ha visto a la lideresa, Bernardina Lara Argüelles y las versiones entre sus propios seguidores señalan un retiro prolongado por razones de salud, una ausencia de la que sus seguidores más cercanos en el SUTSGE ven como oportunidad sucesoria, en el cálculo de que la lideresa no regrese a la actividad sindical, eso también juega.

Falta ver además qué clase de atención médica privada recibirán los burócratas, habida cuenta del historial de los Gallardo, padre e hijo, relacionado con negocios de clínicas y abasto de medicamentos cuando tuvieron las alcaldías de Soledad y San Luis.

Todo este ruido se superpone a algo que los sindicatos no están asumiendo: los sistemas públicos de pensiones son los únicos que dependen de la solidaridad inter e intrageneracional, pero la esperanza de vida va en aumento en todas partes. Crece el número de pensionistas longevos a los que habrá que mantener.

Las jubilaciones de la burocracia sindicalizada estatal son caras por el acumulado de privilegios que consiguió la ahora ausente lideresa Bernardina Lara, algunos absurdos como el del ascenso en categoría e ingreso sin otro mérito que el de acumular calendarios en el mismo puesto. Un sacacopias ganó notoriedad entre la burocracia sindicalizada porque ascendió niveles y niveles detrás de la fotocopiadora hasta convertirse en un fotocopiador con sueldo de 60 mil pesos.

Y el tema de los manejos poco transparentes y deficitarios de Pensiones. De alrededor de mil burócratas que se jubilaron en el primer año de administración gallardista, a la mayoría no se les ha pagado el finiquito, unos 700 mil presos promedio por cada uno. Algunos ya demandaron; de cualquier forma, en dos años o en diez, lo que se lleve el pleito en tribunales, pagaremos los contribuyentes.

ROLLOS SUELTOS

¿A REFLOTAR? El parámetro establecido por el gobernador para "evaluar" a su gabinete reprobó al secretario de Comunicaciones y Transportes, Leonel Serrato Sánchez. Y es el propio mandatario quien le avienta un salvavidas en encuentro con la prensa que cubre el Poder Ejecutivo. Ricardo Gallardo Cardona expresó a los medios que Serrato "en realidad ha hecho un muy buen trabajo", pero le fallan los indicadores que tienen que ver con la atención a la población.

MALOS OPERADORES. El gobernador atribuyó la baja calificación de Serrato a quejas de taxistas y transportistas, pero también a los colaboradores del fedatario morenista. "Hizo lo que tenía que hacer, pero hay gente que tiene a su cargo que no le están ayudando". Incluso planteó que si se hace necesario un cambio en las dependencias "reprobadas", se removerá también a personal operativo, "porque a veces nada sirve cambiar a su titular si no se cambia a la gente de abajo que es la operativa". ¿A quién se refería?

LIGAS Y DERIVAS. A la hora de las interpretaciones y cálculos del saco que lanzara el gobernador, salió a cuento un colaborador de Serrato Sánchez, el director jurídico de la SCTE, el morenista Noé Yair López García, y en la pasada legislatura estatal, ex coordinador de asuntos jurídicos de Congreso del Estado. Es en ese cargo anterior donde lo ubican como el blanco del procedimiento de responsabilidades que propone fincar el presidente de la Jucopo, Luis Fernández Martínez, por las deficiencias en la defensa de un litigio que le va a costar al Legislativo una buena indemnización.

YOUTUBER ESTELAR. Y otro detalle que no acaba de cuadrar sobre López García es una extraña denuncia en la red de videos de mayor expansión, pues el funcionario aseguró que lo seguían a él y a otros compañeros en carretera federal 57, y que les dispararon. Fuera de las réplicas de su espectacular historia, nunca se investigó ni se confirmó oficialmente que esos hechos ocurrieron.

OTRA HISTORIA. En esa charla con medios, el gobernador también habló de Segam, porque esa secretaría ya ni arbolitos siembran, pero sólo para darle la descalificada definitiva

LA TIRA DE LAS NETAS

