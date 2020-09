49ers ganan con facilidad, pero sufren la baja de Garoppolo

Los 49ers de San Francisco dominaron en todas las facetas del juego y a pesar de tener importantes bajas por lesión ganaron a domicilio este domingo por 13-31 a los devaluados Jets de Nueva York.







El corredor Raheem Mostert se escapó 80 yardas para un touchdown en la primera jugada de San Francisco y el mariscal de campo Jimmy Garoppolo completó dos pases de anotación antes de que ambos tuviesen que abandonar el campo por lesión y dejar diezmados a los 49ers.







Fue una victoria costosa para San Francisco, que llegó mermado al encuentro antes de perder a Garoppolo por una lesión en el tobillo derecho y a Mostert con molestias en la rodilla izquierda.







El ala defensiva Nick Bosa y el tackle defensivo Solomon Thomas también dejaron el encuentro en camilla con lesiones en la rodilla, con dos jugadas de diferencia en el primer cuarto.







Los 49ers (1-1) también llegaron al partido sin el ala cerrada estelar George Kittle (rodilla), el receptor abierto Deebo Samuel (pie), el esquinero Richard Sherman (pantorrilla) y el ala defensiva Dee Ford (cuello).







No importó mucho ante los Jets (0-2), que también se han visto afectados por las lesiones y no pudieron generar mucho.







Ahora, los campeones defensores de la Conferencia Nacional (NFC) se enfilan a la Semana 3 con enorme preocupación por la ausencia de algunos de sus jugadores más importantes.







Los 49ers no tardaron en hacer daño ante los Jets, muy flojos en defensa, que el equipo de San Francisco supo aprovechar.







Mostert tomó el balón en la primera jugada, se enfiló por la banda y recorrió 80 yardas hasta la zona de anotación sin ser tocado.







La acción de Mostert fue la que estableció la pauta del dominio completo de los 49ers que se recuperaron de la derrota sorpresa que en la primera semana tuvieron ante los Cardinals de Arizona.