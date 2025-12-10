4to. Encuentro por el Atletismo Máster de SLP

Con una nutrida participación y un ambiente de compañerismo, se realizó el 4to. Encuentro por el Atletismo Máster de San Luis Potosí, evento organizado por la Asociación de Atletas Máster de San Luis Potosí, A.C., que se consolida como un espacio fundamental para la evaluación, reconocimiento y proyección del atletismo máster en la entidad.

Durante el encuentro se presentó el Informe del Cuarto Trimestre, donde sobresalieron logros como la destacada actuación de los atletas potosinos en el x NORCECA Máster (NCCMA), la invitación al presidente de la Asociación para integrarse al área técnica del organismo continental, así como el tercer lugar general obtenido por San Luis Potosí en la 9na. Copa Dolores 2025.

Más adelante se expuso el Informe Anual de Actividades 2025, que reunió los avances deportivos, organizativos e institucionales alcanzados durante el año, incluyendo el incremento en afiliaciones, la realización de eventos estatales y nacionales y el fortalecimiento de alianzas estratégicas que impulsan el desarrollo del atletismo máster en la región.

Uno de los momentos más emotivos fue la entrega de reconocimientos a atletas y jueces que representaron a San Luis Potosí en el NCCMA, así como la entrega de pines conmemorativos 2025 a los atletas máster afiliados, símbolo de identidad y orgullo dentro de la Asociación.

En la parte central del evento se otorgó el Premio Atleta Máster del Año 2025, distinción avalada por un jurado evaluador. Ganadora femenil, Nohemí Angélica María Rojas Muñoz; ganador varonil, Fernando Almanza Paulín. Ambos atletas fueron reconocidos por su constancia, resultados y compromiso durante la temporada 2025, recibiendo el galardón de manos del presidente de la Asociación. En su mensaje, agradecieron el respaldo de la comunidad y motivaron a los asistentes a seguir trabajando con disciplina y pasión.

Como parte de los trabajos del encuentro, se presentó el Plan Operativo Anual 2026, que definirá los objetivos deportivos, organizativos y de desarrollo para el próximo año, con el propósito de continuar posicionando a San Luis Potosí como referente nacional en el atletismo máster.