Historia y legado de Pumas a través de Israel López

Este 12 de septiembre, los Pumas celebran 70 años de historia en el futbol mexicano. A lo largo de estas siete décadas, el equipo ha sido un semillero de grandes jugadores que han dejado una huella imborrable tanto en el club como en el balompié nacional.

Uno de esos nombres es Israel López, exlateral derecho del Club Universidad, quien recuerda con cariño su paso por el equipo que lo vio debutar.

Conocido por su toque de balón y su capacidad para salir jugando desde la banda, "Toshiro" fue parte de los elementos que emergieron de la cantera de Pumas en los años 90 y hoy en día recuerda sus memorias sobre su tiempo en el equipo universitario.

El orgullo de ser Puma

"Para mí es un orgullo el poder decir que fui parte de la historia del club. Fueron ocho años, fue mi inicio en la carrera y es una institución a la cual quiero y agradezco mucho. (Estoy) contento de poder haber sido parte de esa historia", comentó Israel López sobre el equipo universitario que fue su plataforma para debutar

Y es que Pumas ha sido históricamente reconocido por su Cantera, de la cual han salido grandes figuras del futbol mexicano. Israel López fue parte de esas generaciones, y recuerda con orgullo su paso por el semillero de jóvenes talentos.

"Me tocó una etapa donde sí debutábamos muchos. Fui parte de un grupo de jugadores donde sí se decía que éramos 'La Cantera', la que más jugadores sacaba. Fui parte de ese crecimiento y esa ilusión de muchos chavos que llegamos al club y logramos jugar en Primera División", platicó.

El debut soñado: un gol para el recuerdo

Uno de los momentos más memorables en la carrera de Israel López fue, sin duda, su debut en Primera División. Aquel juego en la Jornada 18 de la temporada 1993-94 ante Atlante, Israel López vivió lo que muchos futbolistas solo pueden soñar: debutar con un gol.

"Fue un 28 de noviembre contra Atlante. Al minuto ocho o 10, no recuerdo bien, pero tuvimos la fortuna de poder marcar nuestro primer gol en Primera División. Es algo que nunca se olvida. Un debut que todo mundo quisiera", afirmó.

El exdefensor debutó bajo las órdenes de Ricardo "Tuca" Ferretti, uno de los entrenadores que han destacado por su temperamento y carácter en el futbol mexicano.

"A mí me debuta 'Tuca' Ferretti. Sabía que la exigencia estaba a tope. Es un técnico con mucho carácter y mucha disciplina (...) Fue un aprendizaje muy bueno, muy importante, y obviamente la exigencia estaba a tope", recordó.

¿Qué le faltó a Israel López con los Pumas?

A pesar de los muchos momentos felices que vivió con Pumas, Israel López admite que quedó un pendiente en su paso por el club: levantar el título de Liga. A lo largo de sus ocho años en el equipo universitario, el defensor estuvo cerca de lograrlo, pero nunca pudo concretar ese sueño.

"Si hablamos de temas que me faltaron definitivamente ese fue uno (levantar el título de Liga), no logré concretar el tema del título; incluso ahora que estuve en mi etapa de técnico, llegamos a la Final y ahí con Andrés (Lillini) no pudimos conseguir levantar el título, entonces sí es algo que tengo ahí para toda la vida, el no poder lograr el titulo ahí como jugador", aseveró.

El cariño de la afición universitaria

Desde su punto de vista, Israel López siempre fue un jugador comprometido con el equipo y la afición, algo que los seguidores de Pumas aún le reconocen.

"La afición de Pumas es alguien a la cual quiero mucho, respeto mucho, y creo que es recíproco. Hoy en día me encuentro a gente en la calle que me reconoce y me saluda, e inmediatamente me ligan al club Universidad. Cuando pasa eso, es que algo hiciste bien", finalizó.