A Conade no le gustan los selectivos a puerta cerrada

Aunque Ana Gabriela Guevara, directora de la Conade, asegura que no puede inmiscuirse en las políticas de cada federación, espera que los próximos selectivos para elegir a los atletas participantes en distintas competencias, sean más "claros".

Esto claramente por lo sucedido en la Federación Mexicana de Natación, cuyo selección o control técnico, como lo llamó su presidente Kiril Todorov, se realizó a puerta cerrada en León, Guanajuato. "Lo que gustaría a mí es, más que tener selectivos abiertos, que se cumplan las reglas. No me voy a meter en la vida interna de las federaciones, no me puedo meter, seré cautelosa en ese tema, pero vigilante de que se sigan cumplan los reglamentos, sean abiertos o sean cerrados".

A opinión personal, aceptó decir que: "No comporto que estos eventos se hagan a puerta cerrada, hay que tomar ejemplos, como el ejercicio que hizo la federación de taekwondó que transmitió la pelea entre Maria (Espinoza) y Briseida (Acosta), es un buen ejemplo que se puede hacer un evento cerrado, sin injerencia de terceros, pero con una cámara para dar certeza de todo. Aquí lo que se cuidó fue la distorsión que pueda interceder en la competencia...".

Guevara señaló que para ella es positivo que "haya selectivos, a mí me gustarían más, porque eso hablaría de que hay suficientes atletas de nivel que se disputan lugares para competencias importantes y si es en deportes como la natación y el taekwondó es porque ahí es donde se consiguen los mejores resultados".