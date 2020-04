A jugadores "les valió madre" formar un gremio para que se les tomara en cuenta: Álvaro Ortiz

Álvaro Ortiz, presidente de la Asociación Mexicana de Futbolistas Profesionales culpó a las viejas generaciones de jugadores de haberles "válido madres" formar un gremio, lo que ahora están pagando.

"Hoy estamos pagando por todas esas generaciones de futbolistas que les valió madre. Hoy todos esos futbolistas que están en medios de comunicación hablan de que la Asociación no hace nada que los seleccionados no hacen nada, y si han apoyado.

"Todas esas generaciones de los 60 y los 70 les valimos madre", dijo en declaraciones a ESPN. Recalcó que "todos esos futbolistas debían haber tenido un sindicato o una asociación, llámenle como quieran y hoy lo estamos pagando... Este gremio actual sólo tiene tres años. Pero si lo hubiéramos tenido antes hubiera sido otra cosa. Hoy se tocó fondo...".

Todo esto debido al anuncio de parte del presidente de la Liga MX Enrique Bonilla, sobre que el descenso y el ascenso desaparecerá por cinco años debido a la restructuración en el Ascenso MX.

"Nos sentimos lastimados, nos sentimos tristes porque se le pegó a lo más sagrado que es el futbolista. A los clubes que votaron de esta forma en la Liga y el Ascenso, se les olvidó la parte humana".

Afirmó que "Entendemos el modelo económico, como está la situación, hay mucho patrocinio que se va a bajar, pero hoy era el momento de unidad y solidaridad. Tenemos un tema que es económico y que no se nos tome en cuenta como ha sido siempre y eso es una realidad. A pesar de que hicimos peticiones y propuestas, no fuimos tomados en cuenta".