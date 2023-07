A la última jugadora que Serena Williams le ganó, Annett Kontaveit, se retira a los 27 años

La última jugadora a la que Serena Williams le ganó antes de retirarse el año pasado, ahora decidió ponerle fin a su carrera después de sufrir un revés en la segunda ronda de Wimbledon.

Anett Kontaveit, originaria de Estonia de 27 años, quien ha sufrido con una lesión crónica en la espalda, perdió contra la número 32 del torneo, Marie Bouzkova de República Checa 6-1, 6-2 en el All England Club.

"Solamente muchas emociones. Hay tristeza, hay felicidad", dijo Kontaveit. "Hay un poco de todo".

Kontaveit fue la número dos del mundo el año pasado y fue la segunda en la preclasificación en el Abierto de Estados Unidos. Pero perdió con Williams en la segunda ronda, un partido que terminó siendo la última victoria en la carrera de la gran estadounidense, quien conquistó 23 títulos de Grand Slam.

Kontaveit ganó seis títulos en su carrera, incluidos cuatro en 2021. En los torneos más importantes, su mejor resultado fue alcanzar los cuartos de final en el Abierto de Australia en 2020.

Después del partido, Kontaveit señaló que su decisión era definitiva, pero destacó que era su último partido en "individuales".

"Estoy firme en esta decisión", dijo. "Cuando me paro demasiado tiempo o me siento demasiado tiempo en la misma posición, me empieza a molestar".

Williams perdió ante Ajla Tomljanovic en su último partido.