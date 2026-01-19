A los 45 años, Venus Williams fija récord en Australia

Tomó 45 años estar en una posición para establecer un récord que ha atraído tanta atención. Así que otros 14 minutos y medio sirviendo para mantener vivas sus esperanzas en el Abierto de Australia no parecieron nada para Venus Williams.

Situada en el puesto número 576 del ranking mundial y jugando gracias a una invitación especial, la campeona de siete torneos de Grand Slam lideraba 4-0 en el tercer set el domingo antes de que Olga Danilovic se recuperara para ganar seis juegos consecutivos. La serbia logró el quiebre vital en un largo penúltimo juego, anotándose una victoria 6-7 (5), 6-3, 6-4.

Al disputar la primera ronda, Williams se convirtió en la mujer de mayor edad en competir en el cuadro principal de individuales del Abierto de Australia, superando la marca establecida por la japonesa Kimiko Date, quien tenía 44 años cuando perdió en la primera ronda en 2015.