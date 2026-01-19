logo pulso
A los 45 años, Venus Williams fija récord en Australia

Por AP

Enero 19, 2026 03:00 a.m.
A
A los 45 años, Venus Williams fija récord en Australia

Tomó 45 años estar en una posición para establecer un récord que ha atraído tanta atención. Así que otros 14 minutos y medio sirviendo para mantener vivas sus esperanzas en el Abierto de Australia no parecieron nada para Venus Williams.

Situada en el puesto número 576 del ranking mundial y jugando gracias a una invitación especial, la campeona de siete torneos de Grand Slam lideraba 4-0 en el tercer set el domingo antes de que Olga Danilovic se recuperara para ganar seis juegos consecutivos. La serbia logró el quiebre vital en un largo penúltimo juego, anotándose una victoria 6-7 (5), 6-3, 6-4.

Al disputar la primera ronda, Williams se convirtió en la mujer de mayor edad en competir en el cuadro principal de individuales del Abierto de Australia, superando la marca establecida por la japonesa Kimiko Date, quien tenía 44 años cuando perdió en la primera ronda en 2015.

Houston se desmorona en la nieve y deja vía libre a Patriots
Houston se desmorona en la nieve y deja vía libre a Patriots

Houston se desmorona en la nieve y deja vía libre a Patriots

SLP

Redacción

Cinco pérdidas de balón hundieron a Houston bajo la nieve.

Flick se escuda en el arbitraje tras otra caída del Barça
Flick se escuda en el arbitraje tras otra caída del Barça

Flick se escuda en el arbitraje tras otra caída del Barça

SLP

EFE

El técnico evitó la autocrítica y centró el discurso en las decisiones arbitrales.

Tumban al Barça en un partido de locura en Anoeta
Tumban al Barça en un partido de locura en Anoeta

Tumban al Barça en un partido de locura en Anoeta

SLP

EFE

Cuatro palos, goles anulados y errores propios le costaron puntos clave.

Jeong marca gol postrero y Union Berlín empata 1-1 con Stuttgart en la Bundesliga
Jeong marca gol postrero y Union Berlín empata 1-1 con Stuttgart en la Bundesliga

Jeong marca gol postrero y Union Berlín empata 1-1 con Stuttgart en la Bundesliga

SLP

AP

El centrocampista surcoreano Jeong anota gol clave para Union Berlín en empate contra Stuttgart.