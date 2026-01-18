Cacomixtle, paseándose en una casa

Menudo susto se llevaron habitantes de una vivienda al poniente de la ciudad, quienes descubrieron en el interior a un cacomixtle (pariente del mapache) que se paseaba tranquilamente, por lo que pudieron auxilio y personal de Protección Civil Municipal acudieron a atraparlo para llevarlo a su hábitat y dejarlo en libertad.

De acuerdo a la información de la dependencia, gracias a la colaboración de la propietaria del inmueble, el ejemplar de cacomixtle fue resguardado y liberado en un entorno adecuado para su desarrollo y supervivencia.

Ante el llamado de auxilio, personal de PCM se desplazó a la vivienda, en donde la dueña indicó que dentro se encontraba el animalito y dio permiso de que entraran para atraparlo con cuidado.

Una vez que lo tuvieron en su poder, los socorristas procedieron a llevarse al animal a integrarlo a su hábitat en un lugar seguro, aunque antes se cercioraron de que se encontrara en buenas condiciones físicas.

El cacomixtle muchas veces es confundido con el mapache y, aunque son parientes cercanos el primero es más pequeño, tiene un hocico más delgado, orejas más grandes y puntiagudas, y una cola anillada más larga y esponjosa que su cuerpo.

Por su parte, el mapache es robusto, de cara más redonda con antifaz negro, y su cola anillada es más corta en proporción; los dos son nocturnos y omnívoros, pero el cacomixtle es más solitario y ágil trepador.