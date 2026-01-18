Por robo y fraude, apresan a 3 personas

Oficiales de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a una pareja de presuntos farderos y a otro sujeto por fraude al negarse a pagar el servicio de taxi que solicitó, esto en las colonias Bugambilias y Valle de Cactus, al brindar atención inmediata a denuncias ciudadanas.

En un supermercado que se encuentra en Avenida de Los Pinos, a la altura de la colonia Bugambilias, los agentes municipales se presentaron con personal del establecimiento, quien señaló a un individuo y una fémina, quienes intentaron sustraer mercancía del lugar, manifestando su deseo de proceder legalmente en su contra.

Policías soledenses se acercaron con los señalados, y luego de entrevistarlos se identificaron como Héctor "N" de 31 años y Andrea "N" de 28, a quienes les encontraron artículos de higiene personal, ropa y productos para bebé.

Por otra parte, en la calle de la Yuca, en la colonia Valle de Cactus, policías soledenses se presentaron con un taxista quien indicó que un sujeto se negaba a pagar su servicio, mismo que también lo amenazó, pidiendo proceder legalmente en contra de quien dijo llamarse Jhonnathan "N" de 26 años.

A todos les informaron que serían detenidos por presunto robo a comercio y presunto fraude, respectivamente, y posteriormente fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado donde seguirán el proceso correspondiente.