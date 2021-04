A los futbolistas no les importan sanciones por Covid de la Liga MX

Desde que inició el confinamiento en la Liga MX por Covid-19, varios han sido los jugadores que han violado el acuerdo para evitar contagios, al grado que las autoridades del futbol mexicano decidieron imponer sanciones para aquellos que no cumplan.

Después de suspenderse el torneo de Clausura 2020 por la pandemia, la recomendación de las autoridades de salud fue evitar cualquier tipo de reuniones, de lo que hicieron caso omiso los jugadores.

Entre los primeros que fueron captados en fiestas fue Jonathan Orozco, actual jugador de los Xolos de Tijuana. A los pocos días de la reunión, Orozco dio positivo por Covid-19.

En cuanto se recuperó, el arquero quedó fuera de Santos Laguna y se incorporó al equipo fronterizo.

También fueron captados en una reunión los jugadores de los Rayados del Monterrey Hugo González y Dorlan Pabón, junto con Diego Reyes de Tigres. Los tres fueron separados de sus clubes.

Quien fue captado en constantes fiestas fue Javier "Chofis" López, lo que a la postre le costó su permanencia con las Chivas Rayadas del Guadalajara.

En el Rebaño las indisciplinas han sido constantes: Uriel Antuna y Alexis Vega fueron captados ingeriendo bebidas alcohólicas y recibieron una sanción económica.

Además, por no respetar los protocolos, José ´Gallito´ Vázquez y Alexis Peña fueron despedidos del equipo, mientras que a Dieter Villalpando lo dieron de baja por estar supuestamente involucrado en un delito sexual.

Pablo Cepellini de Cruz Azul y Alan Mozo de Pumas fueron captados en una fiesta y sancionados por sus respectivos clubes.

Quién también estuvo en el ojo del huracán, debido a que fue captado en una reunión, fue Jonathan Rodríguez de Cruz Azul. El haber sido captado en una fiesta, fue la gota que derramó el vaso ya que, a raíz de esa indisciplina, la Liga MX decidió sancionar a los jugadores o integrantes del cuerpo técnico con una multa de 100 mil pesos y la separación del equipo por 10 días.

Pero a pesar de que se endurecieron las sanciones, muchos integrantes de la Liga MX hicieron caso omiso.

Las fiestas siguieron y los jugadores fueron "ventaneado": Alan Mozo de los Pumas, Anderson Santamaría de Atlas, Marco Fabián de los Bravos de Juárez, Juan Sánchez Purata y Francisco Venegas de Tigres, además del técnico Javier Aguirre de Monterrey.

Recientemente fue captado en una reunión Diego Valdés de Santos pero la Liga MX no se ha pronunciado al respecto.

Las sanciones impuestas por la Liga MX no han sido suficiente para que sigan violándose los protocolos de salud para evitar contagios de Covid-19.