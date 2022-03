SAN PEDRO SULA, Honduras., marzo 26 (EL UNIVERSAL).- Hernán Darío Gómez, "El Bolillo", técnico de la Selección de Honduras, dijo que respeta mucho el proceso de trabajo de Gerardo Martino y las dificultades que ha tenido porque: "A los mexicanos no les gusta ningún técnico extranjero".

De cara al partido eliminatorio contra México, a celebrarse en el Estadio Olímpico de San Pedro Sula, "El Bolillo" criticó el ambiente que se ha tenido contra los últimos entrenadores del Tricolor, que han venido de fuera.

"En México, digamos, siempre quieren correr al Tata. A cada partido lo quieren echar, y nunca ha salido de la zona de clasificación. Hay que tener paciencia", dijo en la rueda de prensa previa al juego contra la Selección Mexicana.

Puso como ejemplo, "lo que pasó con (Juan Carlos) Osorio, los clasificó fácil y nunca estuvieron a gusto con él".

Es difícil, dijo, "ser un técnico extranjero. En mi caso he dirigido en Ecuador, Panamá y ahora Honduras, y el trabajo ha sido bueno. Siempre dicen que sólo nos llevamos la plata y no aportamos. Es complicado".

Reiteró que el juego contra México, "es una gran oportunidad de aprender. Vamos contra el más grande de la región, el que siempre va a los Mundiales. Es verdad, las distancias se han acortado, pero analicemos. Estados Unidos no clasificó al pasado Mundial, Canadá, dirán, va en primer lugar, pero están trabajando para el 2026. México siempre está, como sea siempre está ahí y eso hay que valorarlo".

El partido será a puerta cerrada "y nos va a hacer falta el impulso de la afición, las cargas en contra a favor, pero trataremos de ganar".

Gerardo Martino y su cuerpo técnico tienen un gran currículum y jerarquía en el mundo del futbol. Cuando fueron nombrados para dirigir a la Selección Mexicana, se suponía que la eliminatoria se daría por descontada, pero no… A dos juegos de que termine la eliminatoria, el Tricolor no tiene su lugar asegurado. Ni siquiera está la seguridad de superar en la clasificación a los Estados Unidos.

Pero eso no le interesa al cuerpo técnico del 'Tata', por lo menos así lo hace ver Jorge Theiler, auxiliar del técnico nacional, que tomó la voz cantante ante la ausencia de Martino por sus problemas de salud.

Lo importante es clasificar, no importa el lugar.

"Las eliminatorias, no sólo de Concacaf sino del mundo, son difíciles", dijo de cara al juego eliminatorio contra Honduras.

México está en el tercer lugar de la competencia, el último que da un boleto directo a la Copa del Mundo, pero el cuerpo técnico de la Selección Mexicana, no lo ve así: "México no está en el tercer puesto, sino entre los tres que están en el Mundial. Lo que vale es clasificar. Lo que importa es el Mundial, no dónde se quede en la eliminatoria".

Tampoco les importa jugarse la clasificación hasta las últimas Fechas FIFA: "El objetivo final es estar entre los tres, si es la fecha 3 o en la doce, no importa. Dios dirá si clasificamos en esta fecha o en la última. El objetivo es estar entre los tres que van al Mundial".

Pero hay otra pregunta que queda en el aire, si se clasifica… ¿Gerardo Martino seguirá en el equipo mexicano? ¿Irá al Mundial?

Theiler asegura que sí: "A Gerardo lo veo excelente muy bien. Tuvo este problema de salud, está muy bien… Entrenó, y preparó el juego ante Estados Unidos, el preparó este juego, él va a poner la alineación. Solamente no pudo viajar, pero está excelente… Todo bárbaro".