A pesar de perder Martino asegura, "vamos a Qatar a competir"

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 16 (EL UNIVERSAL).- Gerardo Martino a pesar de la derrota ante Suecia, a inicios de la presentación de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo, aseguró que se va con buenas sensaciones y en Qatar se va a competir.

"Me voy con la sensación de que vamos a competir bien, los jugadores están preparados. Más allá de la derrota, yo entré al vestuario y vi a los jugadores hablando del partido", comentó.

Ya se acabaron las pruebas, ahora viene la realidad: "No tengo pensamiento para otra cosa que no sea la Copa del Mundo, estamos enfocados en ello. Yo estoy ilusionado y confiado con lo que veo de las puertas para adentro".

Del juego analizó en corto: "Se superó al rival y debimos de haber ganado el partido. El parado táctico de Suecia puede ser similar al de Polonia". Los cambios que se hicieron, "estaban preestablecidos, no tienen nada qué ver con lo que iba pasando en el partido. Queríamos ver a algunos con minutos; estoy conforme con lo que ha pasado en estos 15 días".

Destacó el haber visto a Raúl Jiménez ena cancha 45 minutos, "y al lado de los días mejorará ". El pesimismo existente alrededor del equipo mexicano es algo que no puede cambiar. "Lo único que puede cambiar la opinión de la gente son los resultados y a eso vamos jugar".