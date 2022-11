¿A qué hora y dónde ver última jornada de Champions?

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 2 (EL UNIVERSAL).- La emoción de la Champions League sigue este miércoles con los últimos partidos de la fase de grupos.

Hasta el momento ya han clasificado 14 equipos a la fase de octavos de final del torneo de la UEFA.

La lista de los equipos que veremos seguir disputando encuentros por la orejona son:

Bayern Munich

PSG

Brujas

Inter de Milán

Porto

Liverpool

Borussia Dortmund

Manchester City

Napoli

Chelsea

Benfica

Real Madrid

Tottenham

Frankfurt.

Por lo que este miércoles se definen los últimos dos lugares disponibles a octavos de final.

De igual forma quedarán definidos qué equipos serán los que tendrán la oportunidad de ir por la Europa League, esto tras lograr quedar en la posición de sus respectivos grupos.

Horarios y canales de la última jornada de Champions League

Real Madrid vs Celtic

11:45 horas / Transmisión: HBO Max y TNT

Shakhtar Donestk vs RB Leipzig

11:45 horas / Transmisión: HBO Max y Cinemax

Juventus vs PSG

14:00 horas / Transmisión: HBO Max

Manchester City vs Sevilla

14:00 horas / Transmisión: HBO Max y Cinemax

AC Milan vs Red Bull Salzburg

14:00 horas / Transmisión: HBO Max y TNT

Chelsea vs GNK Dinamo Zagreb

14:00 horas / Transmisión: HBO Max

Maccabi Haifa vs Benfica

14:00 horas / Transmisión: HBO Max

Kobenhavn vs Borussia Dortmund

14:00 horas / Transmisión: HBO Max.