a todo pulso

LA BARAJA DE TÉCNICOS MEXICANOS parece ser corta, hace mucho tiempo que no son mayoría en la dirección técnica de nuestra Liga, se añoran aquellos años en donde veíamos a competir en un mismo torneo a Don Ignacio Trelles, al Ingeniero Javier de la Torre, a José Antonio Roca, a Raúl “El Güero” Cárdenas, a Francisco “Paco” Avilán, a Don Ignacio “El Gallo” Jauregui, al siempre querido Alberto Guerra, a Salvador “Chava” Reyes, Gustavo “El Halcón” Peña, Diego Malta, Juanito Alvarado, Antonio Ascencio, el potosino José “Pepe” Camacho, Jesús “Chucho” Prado, Juan de Dios Castillo, Tomás Boy, el mismo Javier Aguirre, Manuel Lapuente, Enrique “El Ojitos” Meza, Luis Fernando y Alfredo Tena, Raúl Arias que es el técnico que más lustre la ha dado al futbol de San Luis, Sergio Bueno, “Pepe” Cruz, el también potosino René Isidoro García, “Yayo” de la Torre, Daniel “Travieso” Guzmán, Fernando Quirarte, el doctor Miguel Mejía Barón, Mario Carrillo, Miguel “Piojo” Herrera, Hugo Sánchez; algunos que aún están activos como José Manuel “Chepo” de la Torre, Víctor Manuel Vucetich, Eduardo Fentanes, Ignacio “Nacho” Ambriz, Jaime Lozano, Ricardo Cadena, Marco Antonio “La Chima” Ruiz, Gerardo Silva que dirigió al Club San Luis, Jesús “Chuy” de Anda que fue entrenador del Atlético Potosino, podríamos acrecentar en mucho la lista de técnicos mexicanos, pero la mente y el espacio son cortos, lo qué sí es una realidad es que en los últimos años, los clubes de nuestro país se han inclinado por los técnicos extranjeros que llegan con todo su equipo de colaboradores y en ocasiones se traen hasta su mascota, algo debe de haber en cuanto a lo que un director técnico completo debe de tener en sus aptitudes, ser un líder, tener comunicación correcta, habilidad técnica, desarrollo y gestión con los jugadores, análisis de juego, innovación de tácticas, saber trabajar bajo presión y sobre todo el saber armar un equipo bajo las necesidades que considere tener, así como el buen manejo del vestidor. Parece fácil, pero los clubes que tienen necesidad de contratar a un responsable de su dirección técnica en ocasiones se deja llevar solamente por los últimos resultados del entrenador y no se analizan muchos puntos que son fundamentales, se debe de saber cuales son las herramientas con que cuenta su institución, se debe de tener muy identificadas las necesidades y también ser muy realistas de los posibles alcances a los que el club aspira.

TAMBIÉN ES CIERTO que las directivas y dueños de los clubes mexicanos históricamente le tienen más confianza a los extranjeros, tal vez porque en algunos momentos eran más baratos y sus salarios no causaban gran inversión, pero en México al director técnico nacional, no le tienen la misma paciencia, no se le deposita la total confianza y en muchas ocasiones no los dejan ni siquiera formar su equipo de trabajo. Otro tema es que en ciertos casos los mexicanos no son tan mediáticos y en sus primeras oportunidades al no lograr buenos resultados los despiden sin la opción de darles una segunda oportunidad, hay ejemplos de técnicos que recorrieron casi todos los equipos sin buenos resultados y los buscaron siempre.

LA JORNADA TRECE que se juega esta mitad de semana, puede hacer caer al Atlético de San Luis en la tabla general, el ADSL ya la jugó y ganó al Querétaro, ahora es tiempo de reaccionar y en los tres partidos que le quedan de visitante ante Juárez, Necaxa y “Chivas” tendrá que obtener puntos que le permitan afianzarse en un lugar directo en la liguilla, esto más el juego de local que tendrá en contra de Puebla serán factor fundamental para lograrlo.

LA TABLA DE POSICIONES en la parte alta esta casi definida, el Cruz Azul y Toluca están siendo los equipos que mejor juegan y de acuerdo a sus planteles difícilmente bajarán del primero y segundo lugar. “Tigres” Y “Rayados” como siempre están ahí, pero sin un futbol que convenza, “Pumas” está cerrando muy bien y “Las Águilas” esperan despertar para la fiesta final y buscar el tricampeonato. Que tengan un excelente día.

