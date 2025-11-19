Aaron Rodgers duda por lesión en muñeca izquierda ante Pittsburgh vs Chicago

PITTSBURGH (AP) — Aaron Rodgers es optimista, pero no está del todo seguro de que su muñeca izquierda rota esté lo suficientemente bien como para jugar el domingo cuando Pittsburgh visite Chicago.

No hay duda de cómo se siente el resto de él sobre la posibilidad de tener una última oportunidad de enfrentarse a los Bears.

El cuatro veces MVP de 41 años chocó memorablemente por mucho tiempo con Chicago durante su larga carrera en Green Bay.

"Hay un incentivo para cada oponente, pero he disfrutado muchos domingos y lunes y muchos jueves en esa ciudad", afirmó Rodgers. "Es una gran ciudad deportiva, con aficionados fenomenales, y un gran lugar para jugar".

Particularmente si ganas allí tanto como lo ha hecho Rodgers a lo largo de los años.

Rodgers tiene un récord de 11-1 en el Soldier Field, y grabó permanentemente su nombre en la historia de la rivalidad más antigua de la NFL cuando memorablemente le dijo a la multitud local durante un viaje a Chicago en 2021 que él "poseía" una de las franquicias más destacadas de la liga.

"Siento que podemos dejar el pasado atrás, tal vez", dijo Rodgers con una sonrisa, y luego agregó: "Espero que esos aficionados puedan dejar eso atrás. Estoy seguro de que no pueden. No espero que lo hagan".

Existe la posibilidad de que Rodgers regrese a la práctica el jueves usando un soporte protector en la muñeca que se rompió al final de la primera mitad de la victoria 32-14 sobre Cincinnati el domingo pasado. Rodgers estaba rodando hacia su izquierda y saltó para lanzar un pase al fondo de la zona de anotación, luego cayó de manera incómoda sobre la muñeca de su mano no lanzadora.

Mason Rudolph, quien fue excelente en la segunda mitad contra los Bengals, será la opción si Rodgers no está disponible, aunque parece que los Steelers agotarán todas las vías para asegurarse de que Rodgers pueda jugar.

Rodgers dijo que el problema principal será la seguridad. Si puede protegerse y manejar el balón con normalidad, probablemente recibirá el visto bueno. Podría regresar a la práctica tan pronto como el jueves, aunque el entrenador de los Steelers, Mike Tomlin, señaló el viernes como un día crucial para decidir quién estará bajo el centro cuando los Steelers (6-4) intenten ganar en Chicago por solo la segunda vez en la historia de la franquicia.

Rudolph se está preparando para estar listo si lo llaman, pero sabe que cualquier cosa puede pasar. Ha sido espectacular en sus cuatro apariciones extendidas para Pittsburgh, registrando un índice de pasador de alrededor de 120 durante una racha que comenzó con la ingeniería de tres victorias consecutivas para llevar a los Steelers a los playoffs de 2023, luego dos cuartos constantes contra los Bengals.

"Creo que tengo muchas experiencias diferentes de las que puedo aprender", comentó Rudolph. "Ya sea que te enteres el día antes del juego, o te lancen al juego en el primer cuarto o en la segunda mitad o tengas toda la semana de repeticiones. Así que definitivamente aprendes de esas experiencias".