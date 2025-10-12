Aaron Rodgers lidera victoria de los Steelers sobre los Browns en la AFC Norte

logo pulso
Octubre 12, 2025 07:43 p.m.
PITTSBURGH (AP) — Aaron Rodgers pasó para 235 yardas y dos touchdowns, y los Steelers de Pittsburgh no tuvieron problemas el domingo para vencer 23-9 a los Browns de Cleveland.

Los Steelers (4-1) fortalecieron su temprano dominio en la AFC Norte al continuar su maestría en casa sobre los Browns (1-5). La racha de derrotas de temporada regular de Cleveland en el Acrisure Stadium alcanzó los 22 juegos después de otra actuación sin vida de su ofensiva.

El novato de los Browns, Dillon Gabriel, pasó para 221 yardas pero no pudo llevar a la segunda ofensiva con menor puntuación de la liga a la zona de anotación, ya que Cleveland no logró superar la barrera de los 17 puntos por undécimo juego consecutivo.

Rodgers mantuvo el avance al repartir sus 21 pases completos entre ocho jugadores. Lanzó un pase de touchdown de 12 yardas a Connor Heyward y, a principios del cuarto cuarto, encontró a DK Metcalf con un bonito pase al rincón derecho de la zona de anotación para una anotación de 25 yardas que puso el juego fuera de alcance.

Los Browns no lograron derribar ni una sola vez al jugador más veterano de la NFL, ya que Rodgers se movió hábilmente en el bolsillo y rara vez mantuvo el balón el tiempo suficiente para ponerse en peligro. Fue ayudado por una línea ofensiva que abrió el camino para 100 yardas por tierra.

La cuarta victoria de Pittsburgh en cinco juegos llega mientras la división sigue siendo un desastre debajo de ellos, ya que Cleveland, Cincinnati y Baltimore lidian con la incertidumbre en la posición de quarterback.

Gabriel sufrió seis capturas y fue golpeado 16 veces.

