Abascal admite errores tras la derrota del ADSL

De nueva cuenta, el Atlético de San Luis dejó escapar puntos en casa al caer en los últimos minutos frente al Club Puebla, resultado que provocó el descontento de la afición, que al término del encuentro expresó su molestia con gritos de "¡Fuera Abascal!".

Tras el partido, el técnico español Guillermo "Memo" Abascal compareció ante los medios, donde reconoció la frustración por el resultado, aunque descartó que la situación sea crítica.

"Crítico no lo diría. Los muchachos lo han intentado desde el principio hasta el final. Lo único que termina todo es estar acertado o no. Hemos llevado el peso del partido, pero sin acierto", señaló el estratega.

Abascal admitió que lo más preocupante fue la desatención que derivó en el gol definitivo en los minutos finales. "Si no puedes ganar, no deberías perder. Eso es lo que preocupa. No podemos permitirnos ese error en ese minuto", puntualizó.

Sobre el ambiente en el estadio y las manifestaciones de la afición, el entrenador fue claro al señalar que el futbol se rige por resultados. "El aficionado expresa lo que piensa. Ni un día somos los mejores ni otro los peores. Cuando se gana el ambiente es bueno y cuando se pierde no lo es. Tienen derecho a manifestarse", afirmó. Cuestionado sobre si los reclamos ponen en duda su continuidad al frente del proyecto, Abascal aseguró mantenerse firme. "Me genera lo mismo que cuando ganamos y se aplaude. No puedo irme a un extremo ni al otro. Hay un grupo sano que trabaja todos los días con dedicación; a veces llegan los resultados y a veces no", explicó.

El estratega también reconoció que los goles recientes han llegado a balón parado. "De los últimos partidos, los goles recibidos han sido por penalti, faltas lejanas y hoy un córner. Tenemos que recuperar esa fortaleza. Lo de hoy es imperdonable para nosotros mismos", sostuvo.