Abascal destacó la entrega del equipo

El Club Atlético de San Luis consiguió un valioso punto en su visita a la frontera norte, al empatar frente a los Xolos de Tijuana en un duelo complicado, disputado en el Estadio Caliente. Tras el encuentro, el director técnico del conjunto potosino, el español Guillermo "Memo" Abascal, analizó el desempeño de su equipo y resaltó la entrega, la insistencia y la confianza mostrada por sus jugadores.

Abascal señaló que enfrentar a un rival que se hace fuerte en casa siempre representa una dificultad adicional, especialmente cuando logra ponerse en ventaja. Explicó que durante gran parte del segundo tiempo el partido se volvió complejo, ya que su equipo necesitaba velocidad y circulación rápida del balón, algo que se vio limitado por las condiciones del campo y el planteamiento defensivo del rival.

El estratega destacó que el empate fue resultado directo de la perseverancia del equipo, así como de la aportación de los jugadores que ingresaron desde el banquillo. Subrayó que el grupo creyó hasta el final y fue recompensado por insistir en su propuesta, ajustando aspectos tácticos como el ataque por los costados, la movilidad y el ingreso de jugadores de segunda línea, evitando centros aéreos ante la fortaleza física de la zaga local.

Asimismo, Abascal reconoció la dificultad de la semana para el plantel, al acumular varios días fuera de casa y disputar tres partidos en un lapso de seis días, sin posibilidad de entrenar con normalidad. A pesar de ello, resaltó el espíritu de grupo, la unión del equipo y la confianza en el proceso, factores que permitieron sumar cuatro puntos como visitantes ante rivales de alta exigencia.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí