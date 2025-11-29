AC Milan lidera la Serie A tras vencer al Lazio

MILÁN (AP) — A pesar de estar nuevamente sin Christian Pulisic, el AC Milan logró colocarse en la cima de la Serie A tras vencer el sábado 1-0 al Lazio.

Rafael Leão anotó el único gol al inicio de la segunda mitad, lo que permitió al Milan superar a Napoli y Roma, que se enfrentarán el domingo.

El Milan se colocó un punto por encima de la Roma y tres por encima del Napoli. El Inter de Milán, Bolonia y Como están un punto más atrás.

Los Rossoneri estaban animados por la victoria en el derbi del fin de semana pasado sobre su rival de ciudad y título, el Inter, y buscaban aprovechar que los dos primeros se enfrentaban el domingo.

Sin embargo, nuevamente estuvieron sin uno de sus mejores jugadores, ya que Pulisic, quien acababa de regresar de una lesión, sufrió una distensión muscular.

El Lazio obligó a Mike Maignan a realizar varias buenas paradas antes de que el Milan rompiera el empate a los 51 minutos, cuando Leão culminó una jugada de equipo bien trabajada.

En el tiempo de descuento hubo caos en las líneas laterales cuando un volea de Alessio Romagnoli fue bloqueada por el brazo del defensor del Milan, Strahinja Pavlovic, en el área de penalti, lo que provocó una revisión de video. El entrenador del Milan, Massimiliano Allegri, se quitó la chaqueta al ser expulsado por desacato junto con el entrenador asistente del Lazio.

El árbitro dictaminó que el brazo estaba sobresaliendo, pero Pavlovic había sido objeto de falta en la jugada previa.

Super Yildiz

Kenan Yildiz continuó su fantástica forma con dos goles mientras la Juventus remontaba para vencer 2-1 al Cagliari.

Yildiz había participado en los tres goles a mitad de semana para ayudar a la Juventus a arrebatar una victoria por 3-2 en Bodø/Glimt y poner fin a una racha de tres empates consecutivos en todas las competiciones.

El Cagliari sorprendió a los aficionados locales al tomar la delantera a través de Sebastiano Esposito, pero Yildiz igualó justo después de que se reanudara el juego tras un uno-dos con Khephren Thuram.

Y el joven de 20 años Yildiz anotó un gol fantástico en el tiempo de descuento de la primera mitad, controlando el balón al borde del área antes de superar a dos defensores y enviar el balón al rincón inferior lejano.

La Juventus se mantuvo séptima, a cinco puntos del Milan. El Cagliari estaba en el puesto 14, solo un punto por encima de la zona de descenso.

Primera victoria de De Rossi

Daniele De Rossi consiguió su primera victoria al mando del Génova, tras dos empates llenos de acción, al vencer al club colista Hellas Verona 2-1 en una batalla por el descenso.

El Génova se colocó un punto por encima de la zona de descenso, igualado con Cagliari y Parma, que perdió 2-0 en casa ante el Udinese después de jugar la mayor parte de la segunda mitad con diez hombres.

El Verona se mantuvo a cuatro puntos de la salvación.