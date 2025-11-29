logo pulso
Cambia de CEO BMW Group México

Klaus von Moltke suplirá a Harald Gottsche, responsable de la transición a la electromovilidad

Por Martín Rodríguez

Noviembre 29, 2025 03:00 a.m.
A
Klaus Von Moltke, vicepresidente senior para producción de motores de BMW AG y Director de la Planta de BMW Group en Steyr (Austria), se convertirá desde el 1 de enero de 2026 en el nuevo directivo, presidente y CEO de BMW Group México. Suple a Harald Gottsche, el responsable de la transición de modelos de motor de combustión interna a la preparación para la producción de vehículos eléctricos.

Luego de la ceremonia de transición de liderazgo de su Planta de San Luis Potosí, la compañía informó que Harald Gottsche concluye una gestión marcada por el impulso al talento local y la transición a la electromovilidad.

Sobre el perfil del nuevo CEO, Klaus von Moltke, se informó que aportará su amplia experiencia internacional en producción y planeación de manufactura dentro de BMW Group.

Así, a partir del 1 de enero de 2026, Klaus von Moltke asumirá la posición de Presidente y CEO, en sucesión de Harald Gottsche, quien concluye su gestión tras encabezar una etapa clave de consolidación e innovación para la planta en San Luis Potosí.

