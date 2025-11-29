La toma de PozosEl rector solitario

El asunto de los aguinaldos exorbitantes en Pozos no deja de tener cierto tufillo de hipocresía verde. El linchamiento mediático se lo llevan los regidores opositores del Concejo Municipal, bien merecido, por lo que parece ser un caso de ambición descontrolada, pero olvida, intencionalmente, el hecho de que todos los concejeros, se beneficiaron.

Tampoco se puede ocultar, de nuevo, el servilismo de la bancada del verde. Tan pronto como el gobernador, en abierto intervencionismo, llamó a cesar a los concejeros opositores, el líder de la bancada del PVEM, Héctor Serrano, anunció, presto y obediente, la apertura de procesos que muy probablemente, terminarán en la destitución de los indeseables. Desde luego, no se incluirán a los concejeros verdes en esa cacería de brujas.

Algunos concejeros de oposición señalan que no hubo tal adelanto o aumento de aguinaldo, sino se hablaba de la devolución del ISR a los trabajadores, que podrá ser muy noble la intención de retornarlos, pero no deja de ser un privilegio que el común de los ciudadanos tiene vedado. En todo caso, prestarse a esa situación los puso al borde del despido.

Le dieron la oportunidad al gallardismo y al PVEM de hacerse del control del municipio y ahora lo están pagando.

El rector Alejandro Zermeño Guerra parece estar luchando las batallas en solitario. Un general sin comandantes defendiendo una plaza sitiada desde varios flancos.

Eso se observó, de nueva cuenta, ayer, en la sesión del Consejo Directivo Universitario. El Consejo Técnico Consultivo de la Facultad de Derecho le quedó mal en el compromiso de entregar la terna para dirigir esa instancia, pese a que fue establecido previamente por el propio rector.

La universidad recibe un nuevo golpe de la Corte, que impacta en un área muy sensible, sus ingresos: y el Congreso lo atosiga por no caer en una celada.

Y otra vez, en estos trances, es inocultable la ausencia del secretario general, Federico Garza Herrera, que quien sabe si esté enterado de que es el encargado de la política interna de la universidad.

Ayer, para variar, brotó un conflicto en plena sesión del CDU. Un pleito de denuncias mutuas entre catedráticos de Ciencias de la Comunicación (acoso laboral contra violencia de género) se le ha hecho demasiado largo a una de las partes, consejera maestra, exigió que pasara de la Defensoría de los Derechos Universitarios a la Oficina de la Abogada General. Aunque la medida está fuera de los estatutos.

Esto desató un agrio debate, lo que no es raro. Lo que llama la atención es que Garza Herrera contempló, impávido, el incendio que tuvo que apagar el rector. ¿Para qué tiene al lado a Garza Herrera, entonces?

¡Hasta mañana!