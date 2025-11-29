AMIGOS ABOGADOS FELICES POR NAVIDAD

Un dinámico grupo de amigos abogados, ex compañeros de la Facultad de Derecho de la UASLP generación 92-97, se encontraron en una estupenda celebración por la época de Navidad.

Claudia Cham, Pérez, Claudia Badillo, Gabriela López, Felipe Delgadillo y Maribel Ruiz Santana se encargaron de reunir los elementos necesarios, a fin de que sus compañeros y amigos disfrutarán plenamente del festejo.

A ellos, les identifica su pasión por la vida y por lo que emprenden cada día; son entusiastas, visionarios y emprendedores y con el correr de los años han fortalecido su amistad.

Compartieron sus experiencias de la temporada y, sobre todo, expresaron su deseo de que la Noche Buena sea de gran alegría y bienestar entre sus familias.

También, en el encuentro comentaron de sus pasiones y pasatiempos que tanto les identifica.

La velada, como se esperaba, resultó excepcional.

Al final, entre abrazos y sonrisas se desearon prosperidad.

¡A celebrar!