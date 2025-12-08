AC Milan remonta y vence a Torino en la Serie A

TURÍN, Italia (AP) — Un doblete en la segunda mitad del suplente Christian Pulisic cimentó la reacción del AC Milan para vencer el lunes 3-2 a Torino y llevarlo de nuevo a la cima de la Serie A.

Las victorias del fin de semana del campeón defensor Napoli y el Inter de Milán dejaron al Milan en el tercer lugar y necesitado de sumar los tres puntos para recuperar el primer lugar.

Pero los Rossoneri se vieron abajo 2-0 al cabo de 17 minutos en la visita a Turín.

Nikola Vlašic le dio la ventaja al equipo local con un penal a los nueve minutos, y luego participó en el segundo gol, ocho minutos después, cuando avanzó con fuerza para asistir al colombiano Duván Zapata, cuyo potente disparo al ángulo batió a Mike Maignan.

El Milan se metió en el partido siete minutos después. Adrien Rabiot descontó con un zapatazo de larga distancia que podría pelear como el gol de la temporada.

Pero fue el estadounidense Pulisic quien le dio la vuelta al partido con dos tantos en el complemento. A los 67, un minuto después de reemplazar a Davide Bartesaghi, se encontró sin marca en el área y disparó.

Diez minutos después, Pulisic puso al Milan por delante por primera vez en el partido cuando remató rasante un centro.

El Milan evitó lo que hubiera sido solo su segunda derrota de la temporada y extendió su racha invicta en la liga a 13 partidos.

El resultado dejó a Torino, el club con la peor defensa de la liga, en el puesto 16, uno de los cuatro equipos con 14 puntos.

Genoa vence a Udinese

En Udine, Genoa ganó su segundo partido consecutivo de liga por primera vez en casi dos años cuando un gol tardío de Brooke Norton-Cuffy a los 83 aseguró una victoria 2-1 sobre Udinese.

Fue el primer gol del internacional inglés Sub21 para el club desde que firmó proveniente de Arsenal el año pasado.

Antes, Ruslan Malinovskyi anotó un penal a los 34 que puso a Genoa por delante, ante de que Jakub Piotrowski igualara por Udinese.

El resultado mantuvo el resurgimiento de Genoa bajo el nuevo entrenador Daniele De Rossi. El equipo sigue invicto en sus últimos cuatro partidos, con ocho puntos de 12 desde que el exmediocampista de Roma tomó el mando.

La victoria elevó a Genoa al puesto 14. Udinese está tres lugares por encima con 18.

Parma hunde a Pisa

En la parte baja de la tabla, Parma superó 1-0 a Pisa con un penal de Adrian Benedyczak.

El delantero polaco anotó a los 40 minutos para que Parma abriera una distancia de cuatro puntos sobre la zona de descenso.

M´Bala Nzola acarició el gol para el equipo local tres veces durante la segunda parte. Su día empeoró en el tiempo de descuento cuando recibió una tarjeta roja directa por una patada alevosa a Mandela Keita.

El resultado dejó a Pisa antepenúltimo con 10 puntos en 14 partidos.