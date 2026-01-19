Ac Milan termina ´sequía´ ante Lecce

El nuevo fichaje del AC Milan, Niclas Füllkrug, anotó su primer gol en casi un año para darle a su equipo una victoria crucial por 1-0 sobre el Lecce, amenazado por el descenso.

Milan recortó la diferencia con el líder de la Serie A, Inter de Milán, a tres puntos. El Inter, que también había tenido dificultades contra el Lecce a mitad de semana, ganó el sábado 1-0 ante el Udinese.

Füllkrug llegó al Milan cedido por el West Ham el primer día de la ventana de transferencias de invierno en Italia.

El delantero alemán de 32 años no había anotado desde el 5 de abril, contra el Bournemouth en la Liga Premier.

Terminó esa sequía en el minuto 76, menos de tres minutos después de ser sustituido por Christian Pulisic. Alexis Saelemaekers corrió tras un pase largo de Matteo Gabbia por la derecha y luego puso un centro para que Füllkrug cabeceara al rincón inferior más lejano.

Pulisic había tenido dos de las mejores oportunidades del Milan antes de salir, pero el internacional estadounidense le fue negado el gol con dos grandes atajadas del portero del Lecce, Wladimiro Falcone, quien también realizó otras paradas destacadas.

Lecce cayó a la zona de descenso, por debajo de Fiorentina por diferencia de goles.