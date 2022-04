Academia Kim se llenó de preseas

Con un gran cargamento de medallas regresaron de la ciudad de Guadalajara, las gimnastas de alto rendimiento de la Academia KIM, que tomaron parte en la Copa Jaime Romero, a pesar de no tener las instalaciones adecuadas para sus entrenamientos.

A pesar del inconveniente, las representantes potosinas que han tomado parte en competencias nacionales e internacionales siguen manteniendo su nivel competitivo, aunque para ello tiene que entrenar en un gimnasio prestado en el estado de Guanajuato.

Actualmente no tienen un espacio adecuado para entrenar en San Luis Potosí teniéndose que desplazar a la ciudad de León Guanajuato para tal efecto. Por lo que por medio de estas líneas agradecen al BKA Centro Acrobático por su solidaridad con las deportistas tuneras.

En cuanto a los resultados que obtuvieron las potosinas, en el nivel 6, Erika Granados primer lugar en All Around y primero en manos libre, barras, cuarto lugar en barras y sexto en viga; Melani Alcacio, tercer lugar en viga y sexto en el All Around.

En el nivel 7, Valeria González, tercer lugar en barras, cuarto en viga y cuarto en el All Around; Renata Jiménez, segunda en All Around, segundo en salto, en barras, piso y sexto en viga; Romina tercera en All Around, viga, piso y sexta en barras; por su parte Yamileth, fue tercer lugar en barras y viga y cuarta en piso.

En el nivel 8, Maia Abascal, fue primera en el All Around, en salto y tercera en viga y piso, Zaide Olvera, tercera en el All Around, segunda en manos libres, quinto en viga y barras; Por su parte, Julieta, fue quinta en All Around, cuarto lugar en piso y7 sexto en viga; y Daniela, fue sexta en el All Around y cuarto en salto.