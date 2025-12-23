Acechan 49ers. la cima del oeste

Redacción Deportes.- Brock Purdy brilló este lunes con cinco envíos de anotación en el triunfo de los San Francisco 49ers 27-48 sobre los Indianapolis Colts en el cierre de la semana 16 de la temporada de la NFL.

San Francisco suma 11 triunfos y cuatro derrotas, marca que lo colocó en segundo lugar del Oeste de la Conferencia Nacional (NFC); puede terminar en la cima de su división y de la NFC si vence en los juegos que le restan a Chicago Bears y Seattle Seahawks.

Con la derrota, los Colts, 8-7, quedan con remotas opciones de playoffs. Su tropiezo provocó la clasificación de Buffalo Bills, Jacksonville Jaguars y Los Angeles Chargers.

Philip Rivers arrancó en ritmo. Lideró a Indianapolis en un recorrido de 72 yardas que culminó con un envío a las diagonales hacia Alec Pierce que los puso arriba 7-0.

En los controles de los gambusinos, Brock Purdy respondió por la misma vía; un ataque consistente de 69 yardas que coronó con un pase a la zona pintada que atrapó Demarcus Robinson para la igualada 7-7.

San Francisco mantuvo el impulso gracias a sus equipos especiales que provocaron un balón suelto de Ameer Abdullah, que recuperó Jake Tonges, acierto que dejó a la ofensiva en posición para que Purdy conectara su segundo envío de touchdown del juego, ahora con Christian McCaffrey, que dio la vuelta al marcador 7-14.

El circo aéreo continuó en el segundo cuarto con otra serie que Rivers, veterano de 44 años, acabó con pase de anotación hacia Alec Pierce, para el 14-14, que fue roto en un ataque de los gambusinos 14-21 gracias a la recepción de George Kittle en las diagonales.

Un intercambio de goles de campo envió el juego al descanso 17-24.

Los 49ers arrancaron el tercer cuarto con la efectividad mostrada en la primera mitad en una consistente serie de 64 yardas que culminó con pase de anotación a Jauan Jennings que los alejó 17-31.

Un nuevo intercambio de patadas de tres puntos colocó el marcador 20-34 para cerrar el periodo.