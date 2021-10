Actividad de mexicanos en clubes extranjeros el fin de semana

La actividad en el futbol mundial vivirá una pausa por la próxima Fecha FIFA, sin embargo, algunos mexicanos antes de concentrarse con la Selección Mexicana tendrán actividad con sus respectivos clubes.

Conoce la fecha, horario y el rival en la que los jugadores "aztecas" podrían aparecer con su equipo en el futbol europeo y estadounidense.

Sábado 02 de octubre

Serie A (Italia)

Salernitana vs Genoa

08:00 horas

Mexicano: Johan Vásquez

Premier Legue (Inglaterra)

Wolverhampton vs Newcastle

09:00 horas

Mexicano: Raúl Jiménez

La Liga Segunda División (España)

Huesca vs Tenerife

09:00 horas

Mexicano: Técnico Ignacio Ambriz

Primeira Liga (Portugal)

Porto vs Pacos de Ferreira

12:00 horas

Mexicano: Jesús "Tecatito" Corona

La Liga (España)

Atlético de Madrid vs Barcelona

14:00 horas

Mexicano: Héctor Herrera

MLS (Estados Unidos)

Montréal vs Atlanta United

18:00 horas

Mexicanos: Técnico Gonzalo Pineda, Erick Torres y Jürgen Damm

MLS (Estados Unidos)

Whitecaps vs San Jose Earthquake

21:00 horas

Mexicanos: Carlos Fierro, Javier Eduardo López y Oswaldo Alanís

Domingo 03 de octubre

La Liga (España)

Elche vs Celta de Vigo

07:00 horas

Mexicano: Néstor Araujo

Eredivisie (Países Bajos)

Ajax vs Utrecht

07:30 horas

Mexicano: Edson Álvarez

Jupiler League (Bélgica)

Seraing United vs Zulte Waregem

09:00 horas

Mexicano: Omar Govea

Serie A (Italia)

Fiorentina vs Napoli

11:00 horas

Mexicano: Hirving "Chucky" Lozano

La Liga (España)

Villarreal vs Betis

11:30 horas

Mexicanos: Andrés Guardado y Diego Lainez

La Liga (España)

Getafe vs Real Sociedad

11:30 horas

Mexicano: José Juan Macías

Eredivisie (Países Bajos)

PSV vs Sparta Rotterdam

13:00 horas

Mexicano: Erick Gutiérrez

Jupiler League (Bélgica)

Eupen vs Genk

14:00 horas

Mexicano: Gerardo Arteaga

MLS (Estados Unidos)

Sporting Kansas City vs Diamo

15:00 horas

Mexicano: Alan Pulido

MLS (Estados Unidos)

Timbers vs Inter Miami

16:30 horas

Mexicano: Rodolfo Pizarro

MLS (Estados Unidos)

LA Galaxy vs LAFC

19:00 horas

Mexicanos LA Galaxy: Javier Hernández, Efraín Álvarez, Jonathan Dos Santos

Mexicano LAFC: Carlos Vela