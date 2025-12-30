Acuerdan por 7 años, Soderstrom y los Atléticos

WEST SACRAMENTO, California.- Tyler Soderstrom y los Atléticos finalizaron el lunes un contrato de siete años por 86 millones de dólares.

El acuerdo incluye una opción del club para una octava temporada y disposiciones de bonificación que podrían elevar su valor a 131 millones.

Soderstrom bateó para .276 con 25 jonrones, 93 carreras impulsadas y un OPS de .820 este año, su primera temporada completa en las Grandes Ligas. Hizo 100 de sus 145 aperturas en el jardín izquierdo, con 44 en la primera base y una como bateador designado.

Soderstrom debutó en las Grandes Ligas en 2023, bateando para .160 con tres jonrones en 45 juegos. Bateó para .233 con nueve cuadrangulares y un OPS de .743 en 61 juegos en 2024.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Seleccionado en el puesto 26 por los Atléticos en el 2020, Soderstrom, de 24 años, aseguró un contrato a largo plazo para permanecer cerca de donde creció en Turlock, California. Estaba en camino de ser elegible para el arbitraje después de la temporada 2026 y para la agencia libre después de la temporada 2029.

Con planes de mudarse a Las Vegas para 2028, la pasada temporada baja los Atléticos acordaron un contrato de 60 millones por cinco años con el bateador designado/jardinero Brent Rooker y un acuerdo de 65,5 millones por siete años con el jardinero Lawrence Butler. El equipo está entrando en la segunda de tres temporadas planificadas en un estadio de Triple-A en West Sacramento.