Acusan a jugadores de Astros de usar timbres para alertar pitcheos

Cuentas de redes sociales señalaron a jugadores de los Astros de Houston de usar dispositivos, usados bajo su franela, que los alertaban de qué lanzamientos iban a utilizar los pitchers rivales, pero negaron tales acusaciones.

"No creo en ninguna de esas estupideces", dijo Alex Bregman, tercera base de la organización, quien fue cuestionado por la prensa. "El Comisionado dio un informe, al igual que la MLB. El equipo hizo lo que tuvo que hacer".

Las acusaciones se iniciaron cuando una cuenta de Twitter señaló a los bateadores de los Astros de usar timbres y algunos dispositivos que les avisaban sobre algunos de los lanzamientos de los pitchers rivales. Las acusaciones se agravaron cuando el pitcher de los Reds de Cincinnati, Trevor Bauer, las retomó compartiéndolas en su cuenta.

"También he escuchado eso de varias partes", dijo Bauer en Twitter. Bregman negó tales acusaciones, mientras que José Altuve, segunda base del equipo, dijo que "a nadie le gustaría que lo llamaran así".

"Me siento realmente mal sobre (los despidos de Aj. Hinch y Jeff Lunhow, mánager y gerente general de la organización respectivamente). Sé que al final todo estará bien", dijo.