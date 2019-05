Acusan al "Canelo" de obligar el segundo pesaje para protegerse

El equipo de Daniel Jacobs asume que el boxeador neoyorquino deberá pagar casi un millón de dólares como penalidad por pasarse tres libras y media de las 170 acordadas para el pesaje de esta mañana, pero deja en claro que esa cláusula de rehidratación no fue puesta por alguno de los tres organismos cuyos cetros medianos se disputarán hoy (Consejo Mundial de Boxeo, Asociación Mundial de Boxeo y Federación Internacional de Boxeo), sino por Saúl Álvarez y su gente.

"Fue un requerimiento sólo del equipo del 'Canelo'. No es que estuviera en 179 libras y tuviera que bajar a 170", asegura Eddie Hearn, promotor del "Hombre Milagro". "No fue un requerimiento del Consejo Mundial de Boxeo, la Asociación Mundial de Boxeo o la Comisión Atlética de Nevada, fue del equipo del 'Canelo' y no hay más".

"No es que (Jacobs) estuviera todo el tiempo en el baño o se riera por el peso que debía dar. Él sabía qué peso debía dar, que era 170 libras, y esta mañana dio 173". Por lo que está totalmente descartado que el estadounidense esté desconcentrado o se sienta desmotivado por pagar esa penalidad, mucho menos está mal físicamente, porque dar el segundo peso requerido (170 libras) no era algo que le inquietara de más.

"Él siempre estuvo tranquilo, pese a que sabía qué peso debía dar... Y estuvo muy cerca, pero lo importante es que está bien y dará una gran pelea, no es que esté debilitado", afirma el empresario inglés. "Recibirá una penalidad, pero tampoco es que pese 179 libras. Él dio el peso oficial y la pelea sigue. Estará saludable y se encuentra muy motivado. Será una gran pelea".

Por la que percibirá poco menos de un millón de dólares menos de los 10 que tenía pactados. Pese a eso, es la mejor bolsa en toda su carrera. "Va a pagar la multa", insiste Hearn. "Estuvo tranquilo, tampoco es que estuviera en la bicicleta queriendo dar un peso, porque él cumplió en el pesaje oficial".