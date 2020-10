Adalid Maganda, separado por pitar partido amateur sin autorización

Otra vez, Adalid Maganda se mete en problemas. El silbante, que alguna vez acusó al presidente de la Comisión de Árbitros Arturo Brizio de racismo dirigió un partido de futbol amateur, sin las condiciones mínimas de sanidad por lo cual será aislado y sometido a exámenes.

"La Comisión de Árbitros informa que el árbitro Adalid Maganda, permanecerá aislado en observación y separado de los entrenamientos, ya que, sin la autorización de dicha Comisión pitó un partido amateur, sin las condiciones mínimas de cuidado especificadas en el protocolo sanitario de la Comisión de Árbitros.

"El silbante no podrá participar en entrenamientos presenciales o designaciones hasta en tanto no tenga una prueba que determine que cuenta con un resultado negativo a Covid-19 y esté en condiciones sanitarias requeridas para reintegrase al trabajo arbitral".

Maganda tampoco pudo iniciar el torneo en forma debido a que no pasó los exámenes físicos requeridos, por lo que se integró a los juegos hasta ya avanzado el torneo. El silbante pitó la final de un torneo amateur en Ixtapaluca, por el cual cobró 6 mil pesos.