Adriana Jiménez dice que el miedo la acompaña a todas partes

CIUDAD DE MÉXICO (EFE).- La mexicana Adriana Jiménez, medallista mundial de clavados de altura, reveló este sábado que en sus más de dos décadas como saltadora sigue sintiendo miedo a la hora de experimentar sus rutinas.



"El miedo me acompaña a todas partes, es parte de mi vida, lo abrazo y salto con él; es un miedo a pegarte al caer al agua, pero no se puede anticipar algo que no sabes si va a suceder", señaló la competidora de 37 años.

Jiménez, subcampeona mundial en 2017 y 2019, y campeona de la Copa del Mundo de 2017, se prepara en la Ciudad de México, a 2,240 metros de altitud, para la Serie Mundial que marcará su retiro como profesional.

"Trabajo duro para perfilar el retiro, es mi último año como clavadista de altura y me concentro en valorar cada clavado que me tiro, cada competencia", agregó.

La mexicana debutará en la parada de Boston, el próximo 4 de junio, después competirá en París en junio,; Copenhague, en julio; en Oslo y Bosnia Herzegovina, en agosto; Suiza e Italia, en septiembre y Sydney, en octubre.

Al referirse a cómo visualiza la temporada, explicó que en este momento de su carrera, evita crear expectativas, pero confía en cumplir buenas actuaciones.

"No me gustan las expectativas porque aumentan la presión. Me gusta ir una competencia a la vez, un movimiento a la vez para disfrutar; el año pasado fui segunda en Bosnia y Herzegovina y espero mantener el nivel", aseveró.

Jiménez aceptó que con el paso del tiempo las cosas cambian en los deportistas, pero no todo es malo porque, a su edad, mantiene la fortaleza mental, tiene más conciencia de la importancia de los descansos y pierde menos tiempo.

La medallista mundial es una de las mejores deportistas mexicanas los últimos años, reconocida con el Premio Nacional del Deporte en el 2017.