ADSL confía en vencer a Puebla

Tras el entrenamiento matutino previo al compromiso de este sábado 28 de febrero en punto de las 17:00 horas frente a la Franja del Club Puebla, el defensa español Juanpe Ramírez y el extremo uruguayo Anderson Duarte comparecieron sus puntos de vista ante los medios de comunicación para analizar el momento que vive el Atlético de San Luis, de cara al duelo que se disputará en el estadio Alfonso Lastras.

Juanpe reconoció que, tras el encuentro ante Chivas, el plantel hizo un análisis interno al considerar que enfrentaban un periodo clave del torneo ante rivales directos. Señaló que los partidos como visitante se han complicado, aunque destacó que el reciente ajuste táctico ha beneficiado al grupo, que ahora se siente más cómodo dentro del terreno de juego.

El zaguero español explicó que, más allá del resultado del último encuentro, el equipo muestra una clara mejoría en su funcionamiento. Subrayó la importancia de aprender a controlar los partidos a través de la posesión del balón, especialmente cuando logran adelantarse en el marcador, con el objetivo de evitar cierres complicados.

Por su parte, Anderson Duarte habló sobre el tema arbitral y reconoció que, si bien consideran que algunas decisiones los han afectado recientemente, el plantel es consciente de sus propios errores y trabaja durante la semana para corregirlos y revertir situaciones adversas.

Ambos futbolistas coincidieron en que el equipo no puede desaprovechar la oportunidad de acercarse a los puestos que otorgan acceso a la fase final. Juanpe enfatizó que el objetivo es sumar la mayor cantidad de puntos posibles para mantenerse en la pelea por los playoffs.

Duarte agregó que, tras el duelo ante Atlas, el grupo trabajó en los aspectos que se hicieron mal, resaltando la inteligencia y compromiso del plantel para corregir detalles y mantener la convicción de alcanzar las metas trazadas en el torneo.