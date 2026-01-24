ADSL Femenil recibe a Xolos

La quinta jornada del torneo Clausura 2026 de la Liga MX Femenil traerá consigo un atractivo enfrentamiento en el estadio Alfonso Lastras, donde el Club Atlético de San Luis Femenil recibirá este sábado al conjunto de Tijuana, en punto de las 16:30 horas, con la firme intención de conseguir su primer triunfo del certamen ante su afición.

El encuentro promete ser un choque cerrado, marcado por el orden defensivo de ambas escuadras. En el historial entre potosinas y fronterizas se han disputado 12 partidos, con un balance favorable para Tijuana, que registra 8 victorias, 2 empates y solo 2 triunfos para el Atlético de San Luis. No obstante, el antecedente más reciente favorece a las potosinas, quienes se impusieron 2-1 en su visita a la frontera.

Uno de los atractivos principales del partido será el duelo individual entre Aurora Suárez, defensora del Atlético de San Luis, y Laura Parra, zaguera de las Xolas. Aurora Suárez disputa su segundo torneo con la escuadra potosina y desde su llegada en el Apertura 2025 se ha consolidado como una pieza clave en la defensa, destacando por su regularidad y solidez, al acumular más de mil 100 minutos de juego en dicho certamen.

Por su parte, Laura Parra vivirá un partido especial al regresar a lo que fuera su casa, el Estadio Alfonso Lastras. La defensora también atraviesa su segundo torneo con Tijuana, luego de su paso previo por el Atlético de San Luis, y aporta experiencia, liderazgo y orden a la zaga fronteriza.

