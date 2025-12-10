logo pulso
Abuelas juegan al balonmano a más de 4 mil metros de altura

Abuelas juegan al balonmano a más de 4 mil metros de altura

ADSL inicia su pretemporada

Se puso en marcha con evaluaciones físicas y médicas en La Presa

Por Romario Ventura

Diciembre 10, 2025 03:00 a.m.
A
ADSL inicia su pretemporada

El Atlético de San Luis puso en marcha su pretemporada con la realización de pruebas físicas y médicas en las instalaciones de La Presa, donde este lunes reportó el primer grupo de futbolistas convocados por el cuerpo técnico para iniciar la planeación rumbo al próximo torneo de la Liga MX.

En esta primera etapa participaron los jugadores Anderson Duarte, quien se integró de inmediato al plantel, además de Salles-Lamonge, Sánchez, Pérez, Macías, García, Dourado, Joâo Pedro, Lajud, Águila, Ramírez y Galdames, quienes completaron las valoraciones iniciales.

El plan de trabajo contempla que un segundo grupo de futbolistas se presente en las próximas horas para continuar con el proceso de evaluaciones. A este bloque se integrarán Klimowicz, Sanabria, Torres, Suárez, Yan, Barajas, Domínguez, Cruz, Villal, Marchand y Guillén, con lo que el plantel quedará prácticamente completo para avanzar hacia los trabajos en cancha.

La directiva y el cuerpo técnico consideran fundamentales estas pruebas para conocer el estado físico de cada jugador antes de comenzar con la carga de entrenamientos, con el objetivo de llegar en óptimas condiciones al inicio del siguiente certamen.

De último momento también el Club Atlético de San Luis Femenil informa que las jugadoras Miriam Aguirre, Emily Jaimes y Wendy Natis han concluido su etapa con el club potosino.

