ADSL reconoce a Joao Pedro

En el marco de la pretemporada rumbo al Clausura 2026, Atlético de San Luis realizó un emotivo reconocimiento a el brasileño Joao Pedro, delantero del equipo, por haberse coronado campeón de goleo del Torneo Apertura 2025 con un total de 12 anotaciones.

El club entregó al jugador una placa conmemorativa y una camiseta enmarcada, símbolo del desempeño y constancia que lo llevaron a convertirse en el máximo anotador del certamen. La institución destacó su aporte determinante en la campaña, donde sus goles fueron pieza clave en el funcionamiento ofensivo del equipo.

Con su título de goleo, Joao Pedro reafirma su liderazgo en el ataque rojiblanco y se perfila como uno de los referentes del ADSL para el próximo torneo.