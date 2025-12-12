logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Bad Bunny: regreso triunfal en su primer concierto en CDMX

Fotogalería

Bad Bunny: regreso triunfal en su primer concierto en CDMX

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

ADSL reconoce a Joao Pedro

Por haberse coronado campeón de goleo del Torneo Apertura 2025

Por Romario Ventura

Diciembre 12, 2025 03:00 a.m.
A
ADSL reconoce a Joao Pedro

En el marco de la pretemporada rumbo al Clausura 2026, Atlético de San Luis realizó un emotivo reconocimiento a el brasileño Joao Pedro, delantero del equipo, por haberse coronado campeón de goleo del Torneo Apertura 2025 con un total de 12 anotaciones.

El club entregó al jugador una placa conmemorativa y una camiseta enmarcada, símbolo del desempeño y constancia que lo llevaron a convertirse en el máximo anotador del certamen. La institución destacó su aporte determinante en la campaña, donde sus goles fueron pieza clave en el funcionamiento ofensivo del equipo.

Con su título de goleo, Joao Pedro reafirma su liderazgo en el ataque rojiblanco y se perfila como uno de los referentes del ADSL para el próximo torneo.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Ian Fray extiende contrato con Inter Miami hasta 2028-29
Ian Fray extiende contrato con Inter Miami hasta 2028-29

Ian Fray extiende contrato con Inter Miami hasta 2028-29

SLP

AP

El defensor Ian Fray renueva su contrato con el Inter Miami hasta la temporada 2028-29, tras destacada actuación en la MLS.

Javier "Chicharito" Hernández no seguirá en Chivas
Javier "Chicharito" Hernández no seguirá en Chivas

Javier "Chicharito" Hernández no seguirá en Chivas

SLP

AP

El delantero Javier Hernandez queda fuera de Chivas luego de polemicas en redes sociales

Estados Unidos impone sanciones a sobrinos de Nicolás Maduro
Estados Unidos impone sanciones a sobrinos de Nicolás Maduro

Estados Unidos impone sanciones a sobrinos de Nicolás Maduro

SLP

AP

Acciones de EEUU contra personas vinculadas al tráfico de drogas en Venezuela.

Fox Sports pierde a otra de sus estrellas previo al final de 2025
Fox Sports pierde a otra de sus estrellas previo al final de 2025

Fox Sports pierde a otra de sus estrellas previo al final de 2025

SLP

El Universal

El reconocido comunicador Rubén Rodríguez anuncia su salida de Fox Sports luego de una larga trayectoria en la empresa.