ADSL va por el triunfo ante Atlas

El Atlético de San Luis visitará este sábado a los Rojinegros del Atlas FC en el Estadio Jalisco, en punto de las 17:00 horas, en duelo correspondiente a la jornada 7 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX. Previo al compromiso, los futbolistas potosinos Miguel García y Jesús Medina compartieron sus impresiones, destacando el buen momento anímico que atraviesa el equipo tras la contundente victoria en el Clásico de la 57.

Jesús Medina resaltó la importancia del triunfo reciente y su debut destacado. "En lo personal me fue muy bien y en lo grupal logramos una victoria contundente aquí en casa. Fue un plus de confianza porque fue un derby. Ahora toca seguir creciendo, corrigiendo errores porque el camino es largo y Atlas será un rival duro en su casa", señaló.

Por su parte, Miguel García reconoció la dificultad del compromiso en Guadalajara. "Sabemos que es un equipo complicado en casa, que tiene buenos jugadores y es fuerte al ataque, pero vamos con la intención de ganar", afirmó.

Medina también habló sobre la emoción de marcar su primer gol en Primera División, logrado en un partido de alta relevancia. "Fue una sensación muy bonita, lo venía trabajando desde hace tiempo. Ya me habían anulado uno, así que marcar en casa fue especial", expresó.

Ambos jugadores coincidieron en que el triunfo 3-0 en el clásico significó un impulso anímico importante para retomar confianza tras una derrota previa. "Se notó al grupo con mucha confianza y alegr convocatoria ía durante la semana. Tenemos que seguir por ese camino", agregó Medina.

En otro tema, el mediocampista paraguayo habló sobre su experiencia en el futbol internacional y la posibilidad de volver a la selección en año mundialista. Señaló que la ilusión de representar a la Albirroja sigue intacta y que buscará consolidar un buen torneo con San Luis para aspirar a una.

Atlético de San Luis buscará sumar tres puntos en una cancha complicada y confirmar el buen momento futbolístico mostrado en la jornada anterior, en un duelo que promete intensidad y emociones en la Perla Tapatía.