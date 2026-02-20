logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ELEN LA DESPIDEN DE LA SOLTERÍA

Fotogalería

ELEN LA DESPIDEN DE LA SOLTERÍA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Ejecutan a hombre dentro de su auto en Soledad

La víctima fue atacada cuando llegaba a su domicilio en la segunda privada de Independencia; murió en el lugar

Por Redacción

Febrero 20, 2026 07:30 a.m.
A
Ejecutan a hombre dentro de su auto en Soledad

Un hombre fue asesinado a balazos la noche de este miércoles cuando llegaba a su domicilio en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez.

Los hechos se registraron alrededor de las 21:00 horas en la segunda privada de Independencia, donde la víctima quedó dentro de un vehículo Toyota tras la agresión armada.

Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes al revisar al hombre confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Elementos de la Guardia Municipal de Soledad acordonaron el área para preservar la escena, mientras que más tarde arribaron agentes de la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado, quienes iniciaron la carpeta correspondiente y realizaron la recolección de casquillos percutidos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas ni el móvil del ataque.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Ejecutan a hombre dentro de su auto en Soledad
Ejecutan a hombre dentro de su auto en Soledad

Ejecutan a hombre dentro de su auto en Soledad

SLP

Redacción

La víctima fue atacada cuando llegaba a su domicilio en la segunda privada de Independencia; murió en el lugar

Camioneta sufre aparatosa volcadura en la carretera ´57
Camioneta sufre aparatosa volcadura en la carretera ´57

Camioneta sufre aparatosa volcadura en la carretera ´57

SLP

Redacción

El conductor perdió el control del volante y la unidad chocó contra un poste

Chocan tres vehículos en puente José de Gálvez
Chocan tres vehículos en puente José de Gálvez

Chocan tres vehículos en puente José de Gálvez

SLP

Redacción

Uno de los conductores no guardó su distancia de seguridad y chocó

Aprehenden a supuesto asaltante de OXXO´s
Aprehenden a supuesto asaltante de OXXO´s

Aprehenden a supuesto asaltante de OXXO´s

SLP

Redacción