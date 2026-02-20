Fallece motociclista arrollado en la Av. Constitución

Un motociclista perdió la vida luego de ser arrollado por un automóvil cuyo conductor se dio a la fuga, esto en la avenida Constitución frente al panteón Españita, en la colonia Satélite, cuando los paramédicos arribaron a prestarle ayuda ya no había nada por hacer.

El hecho tuvo lugar al mediodía de este jueves, en que el ahora occiso se desplazaba por lal citada avenida a bordo de su motocicleta color verde con negro.

Frente al panteón Españita, próximo a la calle República de Brasil, el infortunado fue arrollado por otro vehículo, que lo proyectó al pavimento ocasionándole fuertes lesiones en todo el cuerpo.

Luego del accidente el conductor del vehículo se dio a la fuga para evadir cualquier responsabilidad y por ahora no hay pistas ya que no hubo testigos que aportaran sus las características.

Paramédicos de la Cruz Roja llegaron al sitio para prestarle los primeros auxilios al infortunado motociclista pero determinaron que ya no se podía hacer nada puesto que había fallecido víctima de las fuertes lesiones que presentaba.

Elementos de la Policía Municipal llegaron como primeros respondientes para abanderar la zona del accidente y tomar conocimiento del mismo, en tanto que personal de Servicios Periciales acudió a realizar el levantamiento del cuerpo para enviarlo al Servicio Médico Legista en donde finalmente sería entregado a los familiares.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado inició una carpeta de investigación sobre el otro conductor participante en el accidente para proceder de acuerdo a la ley.