Advierte Juárez que boxeo femenil sigue castigado con salarios bajos

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 8 (EL UNIVERSAL).- El boxeo le cambió la vida a Lourdes Juárez, actual campeona supermosca del CMB, pero portar el cinturón que la avala como la mejor de su categoría modificó muy poco su realidad al momento de cobrar por intercambiar golpes sobre el ring.

"De repente es un poco triste. Saber que ya soy campeona del mundo y sigo ganando como normalmente lo hago", lamenta la llamada "Pequeña Lulú" quien acepta que en el pugilismo, las mujeres no son reconocidas de la misma forma que los hombres.

"Es un orgullo ser campeona porque todo mi esfuerzo dio frutos, pero siento que todavía les cuesta a los patrocinadores apostarle a las mujeres. Ya podemos al menos encabezar carteleras, pero hace falta más".

En lo personal, volver al ensogado es una necesidad, tanto profesional como económica. "Estoy esperando pelea y es un poco triste que no llegue, porque estamos en el gimnasio siempre y nada de peleas. Si me desespero porque este es mi trabajo y si no hay peleas, no hay nada en casa, me metí al boxeo para darle una mejor vida a mis hijos, pero eso sí, nunca me voy a rendir".

Este martes se conmemora el Día Internacional de la Mujer, una fecha que presume la "Pequeña Lulú", tanto arriba como abajo del ring.

"Feliz porque es nuestro día, un día de celebrar, a veces me preocupa lo que pasa en este día en cuanto a la violencia, pero en general, contenta".

Y sí, a ella el boxeo le cambió la vida. "En lo personal, después de tener a mis dos niños, mi vida cambió para bien. Así que les digo a todas las mujeres que se esfuercen porque es muy bonito cumplir las metas".

Un reto en el que tiene grandes aliados. "Cuando eran más chicos mis hijos se ponían nerviosos, pero ahora ya saben sobrellevar cuando mamá tiene pelea, y entre menos lata den y ayuden más, es un plus para estar bien".