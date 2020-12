Afición de Cruz Azul inicia programa para terminar el bachillerato

"La Sangre Azul", barra de aficionados del Cruz Azul, busca que los integrantes se conviertan en personas mejores y más preparados, es por esto que, a través del programa Enlace Educativo Nacional, otorgará becas para aquellos que no terminaron el bachillerato.

"Lo que más vende son las peleas que hemos tenido los barristas, pero casi todas tenemos proyectos y asociaciones civiles para ayudar a nuestros cercanos, que casi nunca se dan a conocer. Lo que buscamos es tener gente más preparada, mejores seres humanos y mejores aficionados en la barra.

"Queremos que los seguidores del Cruz Azul estén a la altura del club", comenta Rafael Rubio, mejor conocido como "Pulga", sobre esta iniciativa.

Enlace Educativo Nacional es un corporativo especializado en educación media y media superior.

Se encuentra en diferentes partes de la República Mexicana y cuenta con PROGRESA, un programa que beneficia a las personas, como aquellas que pertenecen a la Sangre Azul, para concluir su bachillerato en tres meses si no tuvieron la oportunidad, en línea.

"Tenemos una fundación, El Barrio para el Barrio, porque creemos que en la gente cercana al Cruz Azul que no tuvo la oportunidad o se le complicó terminar el bachillerato, decidimos de que fuera un proyecto previo a los 20 años que vamos a cumplir este 13 de enero", añade Rafael Rubio.

"La idea es que, cuando terminen, no se queden con el bachillerato, sino que se enamoren del estudio y aspiren a una carrera universitaria. Eso es lo que buscamos y agradecemos el contacto con la Sangre Azul", indica Karina Flores, directora general del programa.

El curso inicia este 16 de enero y para ingresar se necesita acta de nacimiento actualizada, CURP y certificado de secundaria. Se otorga una beca completa de inscripción y el 25 por ciento en colegiatura para los miembros de "La Sangre Azul".

"La educación en línea se está fortaleciendo y queremos dejar un granito de ayuda en cada persona, con la intención de respaldar a la gente que rodea a las barras del futbol mexicano", subraya la directora general.

La barra realiza este proyecto por fuera del club, con el que no ha tenido comunicación acerca de esta iniciativa.

"No hemos tenido contacto con alguien del club o de la cementera. Hemos buscado pero la respuesta fue nula. Estamos abiertos y en la mejor disposición de la directiva para llevar éste y muchos proyectos más", concluye el fanático de los Cementeros.