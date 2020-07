Afición pide a Guede como remplazo de Miguel Herrera

El equipo que ha dejado una mejor impresión en la Liga MX es el Tijuana que derrotó 3-1 al Atlas ayer sábado, y que tiene como entrenador al argentino Pablo Guede.

Tanto que en las redes sociales, siempre polémicas, ya lo andan candidateando, pidiendo, rezando por llevarlo a las mismísimas Águilas del América.

"Ya listo para cuando se me indique comenzar con la campaña para traerlo a mis gloriosas Águilas".

"Ese es el bueno. Hasta al ejedrecista lo sabe".

"Ya inicia campaña que quiero verlo levantar el vuelo de mi Ameriquita".

"Por eso los Ames lo queríamos. Bueno no todos algunos esperan que Herrera nos de otra estrella. Yo si quería a Guede para @ClubAmerica. Seguro estará en las finales y en la tabla más arriba qué América".

"Miguel Herrera viendo como Twitter América prefiere a Pablo Guede".

"El Xolaje de DON Pablo Guede... próximo DT del Club América. No tengo pruebas pero tampoco dudas...".

Lo ilógico es que América ni siquiera se ha presentado en esta campaña es verdad, a las Águilas de Miguel Herrera no les fue nada bien en la pretemporada al perder dos de los tres clásicos que disputaron, mas eso fue suficiente para que ya muchos fanáticos pidieran su cabeza. Los capitalinos debutarán mañana ante el Pachuca en juego a realizarle en el estadio Hidalgo.

Y para levantar más el morbo, sucede que América en la jornada dos, recibirá al Tijuana. Miguel Herrera contra Pablo Guede.